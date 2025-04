Założyciel Amazona znowu zaskakuje. Jeff Bezos wszedł w branżę motoryzacyjną i zainwestował w start-up Slate Auto z Michigan. Firma chce produkować niedrogiego, dwuosobowego pick-upa na prąd. Cena? 25 tys. dolarów, czyli ok. 94 tys. zł. Dla porównania - to mniej niż połowa ceny większości dostępnych elektryków.

Slate Auto to nie jest przypadkowy projekt. Powstał z inicjatywy Re:Build Manufacturing - firmy również wspieranej przez Bezosa. W zespole są byli pracownicy takich marek jak Ford, GM, Stellantis czy Harley-Davidson. Skład sugeruje, że chodzi o coś więcej niż tylko eksperyment.

Plan jest prosty - nie luksus, tylko funkcjonalność. Ma być dwumiejscowy pick-up, który spełni podstawowe potrzeby użytkowników. Minimalizm, niska cena i prosta konstrukcja. Bezos nie celuje w klientów Tesli. Chce zbudować coś, co może kupić zwykły użytkownik - taki, który potrzebuje auta do pracy, nie do pokazywania się pod galerią.