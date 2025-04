Slate Auto stawia na prostotę i minimalizm, oferując manualne funkcje i klasyczne wyposażenie w przeciwieństwie do zaawansowanej elektroniki.

Pickup o nazwie Truck będzie miał bazowy akumulator 52,7 kWh, co pozwoli na przejechanie około 240 km.

Projekt nosi nazwę po prostu Truck - proste auto dla kierowców, którzy potrzebują solidnego narzędzia do pracy. Slate Auto zakłada, że ich pickup będzie kosztował około 20 tys. dolarów (ok. 75 tys. zł) po uwzględnieniu ulg podatkowych. To mniej niż większość używanych elektryków na rynku.