Pod koniec 2023 roku Elon Musk zapowiadał ogromne zainteresowanie Cybertruckiem, chwaląc się ponad milionem rezerwacji. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie mniej spektakularna - od premiery sprzedano zaledwie około 46 tys. egzemplarzy. Co więcej, w pierwszym kwartale 2025 roku sprzedaż dodatkowo spadła - do 6406 sztuk, w porównaniu do 12 991 w poprzednich trzech miesiącach.

Sprawa szybko zyskała rozgłos w lokalnych mediach, co skłoniło władze miasta Farmington Hills do podjęcia interwencji. Podczas działań urzędników, przedstawiciele Tesli tłumaczyli, że parking znajduje się w sąsiedztwie centrum serwisowego firmy w West Bloomfield i jest zarządzany przez ten sam podmiot co placówka producenta. Podkreślili również, że pojazdy przechowywane na terenie obiektu miały wkrótce trafić do klientów. Władze miasta nie uznały jednak tego wyjaśnienia za wystarczające.