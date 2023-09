Wydano list gończy za podejrzanym w sprawie wypadku na A1. 31-latek zbiegł?

Spis treści: 01 Sprawa wypadku na A1 budzi wiele wątpliwości

Sprawa wypadku na A1 od kilku dni elektryzuje media, a dzieje się tak nie bez powodu - na jaw wychodzą coraz to nowe fakty, w tym sporo kontrowersji związanych z początkowymi komunikatami policji. O wypadku zrobiło się na tyle głośno, że sprawą zajął się sam Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od tego momentu wydaje się, że postępy w sprawie nabrały tempa. Dziś podczas konferencji prasowej w Łodzi Minister Ziobro poinformował o wydaniu listu gończego za podejrzanym o spowodowanie wypadku na A1.

Sprawa wypadku na A1 budzi wiele wątpliwości

Do wypadku doszło 16 września po godzinie 19 na odcinku A1 w okolicy Sierosławia. Początkowe komunikaty policji mówiły o Kii, która uderzyła z nieustalonych przyczyn w bariery i zapaliła się. Śmierć poniosła trzyosobowa rodzina. Bardzo szybko jednak do akcji wkroczyli internauci, którzy ujawnili, że Kia nie uderzyła w bariery z nieustalonych przyczyn, tylko została uderzona przez pędzące z ogromną prędkością BMW serii 8. W kolejnych dniach na jaw wychodziły kolejne kontrowersje - internauci zidentyfikowali kierowcę, a także właściciela BMW, a nawet podali informacje o ich rodzinnych powiązaniach z komendantem łódzkiego wydziału kryminalistyki.

Wydano list gończy za kierowcą BMW

Sprawa wciąż jest rozwojowa. Jak informuje PAP podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Łodzi, Zbigniew Ziobro poinformował o wydaniu listu gończego za kierowcą BMW, które uczestniczyło w wypadku na A1, a także o upublicznieniu jego wizerunku.

Wydałem polecenie, aby w związku z wydaniem listu gończego został upubliczniony wizerunek podejrzanego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Kluczowa w tej kwestii okazała się opinia biegłego, która warunkowała postawienie zarzutu spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. To po niej prokurator zarządził zatrzymanie podejrzanego kierowcy BMW i wystąpił z wnioskiem do sądu o tymczasowe aresztowanie.

"Od momentu uzyskania tej opinii wszystkie czynności są prowadzone bardzo intensywnie. Wydałem też polecenie, aby prokurator rozważył uzupełnienie kwalifikacji prawnej czynu o sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia katastrofy w ruchu lądowym. Prosiłem też o rozważenie w dalszym biegu postępowania, jeśli okoliczności by na to wskazywał, możliwość kwalifikacji zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To dotyczy sytuacji ekstremalnych i takiego zachowania kierowcy, które prowadziłoby do radykalnego naruszenia elementarnych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym" - powiedział Zbigniew Ziobro.

Podejrzany, a nie sprawca?

Nieoficjalne informacje pojawiające się w mediach mówią o tym, że podejrzany kierowca BMW znajduje się za granicą. Uwagę zwraca fakt, że kierowca nie jest uznawany za sprawcę, a jedynie za podejrzanego, bowiem czynności dochodzeniowe jeszcze się nie zakończyły, a do ostatecznego ustalenia, czy kierowca BMW rzeczywiście był sprawcą jeszcze długa droga. Sprawa jest bardzo skomplikowana, choć wiele światła rzuciły na nią nagrania momentu zdarzenia z innych samochodów jadących A1, a także analiza danych z czarnej skrzynki samochodu BMW, według których w momencie uderzenia BMW mogło poruszać się z prędkością nawet ponad 253 km/h.

Dopóki jednak wszystkie fakty nie zostaną ustalone, kierowca BMW pozostaje podejrzanym.

Podejrzanego poszukuje Interpol

Zbigniew Ziobro wyjaśnił też dlaczego zdecydowano się na tak poważny krok jak list gończy z upublicznieniem wizerunku. Wyraźnie podkreślił, że nie może polegać na deklaracjach rodziny, ale w swojej wypowiedzi kierowcę BMW nazwał też sprawcą:

Przedstawiciel jego rodziny zapewnia, że podejrzany się stawi, ale my nie możemy polegać wyłącznie na deklaracjach dobrej woli, musimy podejść do nich krytycznie. Uruchomiliśmy wszystkie możliwe działania. Na moje polecenie prokurator krajowy kontaktował się z kierownictwem policji. Została wydana tzw. czerwona nota Interpolu, zastosowano Europejski Nakaz Aresztowania. To sprawa czasu, gdy sprawca (oryginalna treść wypowiedzi) zostanie zatrzymany - podkreślił minister sprawiedliwości.