Pierwsza Tesla Cybertruck miała wypadek. Młody kierowca miał sporo szczęścia

Tesla Cybertruck to jeden z najbardziej wyczekiwanych samochodów tego roku. Na elektrycznego pick-upa klienci czekali latami i wreszcie pierwsze egzemplarze zaczęły trafiać do klientów. Krótko po rynkowym debiucie świat obiegła wiadomość o pierwszym wypadku z udziałem amerykańskiej nowości. Jak do niego doszło?

Zdjęcie Tesla Cybertruck miała wypadek. Młodzieniec miał sporo szczęścia/materiały prasowe/YouTube @cjysqpb /