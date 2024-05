Ekspansja chińskich producentów na rynki europejskie stała się faktem. Przybywa marek, przybywa modeli, a chińskie samochody rejestrowane w Polsce w tym roku liczy się już w tysiącach. Atrakcyjne wyposażenie, długoletnia gwarancja i przede wszystkim konkurencyjne ceny, kuszą nowych klientów i pomagają w przezwyciężeniu obaw, czy jakość chińskich produktów na pewno dogoniła europejskie standardy.

Wpadka Chery International - z OMODY odpadła tylna oś

Nie wszędzie wejście na nowy rynek przebiega bezproblemowo. Chery International, które świetnie radzi sobie w różnych częściach świata i sprzedało poza Chinami setki tysięcy aut marki OMODA, mierzy się z wyzwaniem w Malezji. Ogłosiło właśnie kampanię serwisową, w ramach której na poprawki ma wrócić 600 egzemplarzy modelu 5. A zaczęło się od tego wpisu na Facebooku:

Stephanie - właścicielka OMODY 5 - opublikowała zdjęcia swojego samochodu z wyrwaną belką tylnej osi. Jak zapewnia, zdarzyło się to podczas normalnej jazdy - bez uderzenia w przeszkodę czy wpadnięcia w dziurę w asfalcie. Samochód jest praktycznie nowy - ma 6 miesięcy, przejechał dotąd zaledwie 6 500 km. Szczęściem w nieszczęściu był fakt, że zdarzenie miało miejsce w mieście, przy niewielkiej prędkości. Gdyby to samo wydarzyło się podczas jazdy autostradowej, konsekwencje mogłyby być o wiele gorsze. Czy to wpadka konstrukcyjna, która może dotyczyć większej liczby egzemplarzy tego modelu?



Chiński producent reaguje. Szybka kampania serwisowa

W pierwszym oświadczeniu, opublikowanym dzień po zdarzeniu, Chery poinformowało o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu śledztwa, zapowiedziało szybki kontakt z wszystkimi posiadaczami pojazdów, które mogą być dotknięte tym problemem. Następnego dnia ogłoszono kampanię serwisową, która obejmie 600 egzemplarzy modelu OMODA 5, potencjalnie zagrożonych taką awarią. Zapowiedziano kompletną wymianę belki skrętnej, ale bez wyjaśnienia, co mogło spowodować występowanie usterki, jaka spotkała użytkowniczkę, od której zaczęła się cała sprawa.

W trzecim oświadczeniu, opublikowanym dziś, Chery wyjaśnia, że przeprowadzone śledztwo wykazało błąd w fabryce. W jednej z maszyn na linii produkcyjnej wymieniono zużytą końcówkę spawalniczą, ale nie przeprowadzono od razu odpowiedniej kalibracji. W efekcie 60 egzemplarzy modelu OMODA 5 wyprodukowanych 15 sierpnia 2023 r. ma nieprawidłowo przyspawaną belkę skrętną. Posiadacze tych samochodów zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności odwiedzenia serwisu w celu wymiany belki na nową. Producent wprowadził procedurę, która uniemożliwi wystąpienie takiej pomyłki w przyszłości. Do serwisu zapobiegawczo zostaną zaproszeni właściciele w sumie 600 samochodów wyprodukowanych między 14 a 17 sierpnia - celem przeprowadzenia kontroli stanu elementu objętego kampanią. Utworzono specjalna stronę internetową, na której właściciele samochodów po wpisaniu numeru VIN otrzymują natychmiastową informację, czy ich pojazdy zostały objęte akcją.

Trzeciego maja firma informowała, że skontaktowała się już z 32 z 60 posiadaczy egzemplarzy, które wymagają niezwłocznej wymiany wadliwego elementu.



OMODA w Polsce

Chery International nie sprzedaje jeszcze samochodów marki OMODA w naszym kraju. Nie jest jednak tajemnicą, że trwają intensywne prace nad polskim debiutem modeli 5 i 5 EV. Z czasem dołączy do nich zaprezentowany kilka dni temu model OMODA 7. Chiński producent zapowiada otwarcie 20 salonów sprzedaży w tym roku, a w sumie w Polsce mamy mieć co najmniej 40 punktów sprzedaży marki OMODA, a potem również JAECOO. Dodatkowo koncern zapowiedział otwarcie w Polsce trzech wielkich magazynów, w których gromadzone będą części do samochodów sprzedawanych na naszym kontynencie. Dzięki temu klienci nie będą musieli obawiać się konieczności oczekiwania na dostawę komponentów z Chin. Pod koniec kwietnia Chery International podjęło decyzję o planach rozpoczęcia produkcji elektrycznej odmiany modelu 5 w fabryce w Hiszpanii, gdzie docelowo ma powstawać 150 tys. aut rocznie. Pierwszy kontakt z produktami OMODY miałem w październiku ubiegłego roku - oba modele, zarówno model w wersji spalinowej, jak i elektrycznej, zrobiły bardzo dobre wrażenie.