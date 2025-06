Nowy znak drogowy zaskakuje kierowców. Nie wiesz co znaczy, płacisz 800 zł

Znak o którym mówimy spotykany jest na hiszpańskich drogach i kojarzy się trochę z dobrze znanym w Polsce znakiem A-28 "sypki żwir", który ostrzega przed żwirem, jaki może pojawić się na drodze przed nami i może być wyrzucany spod kół innych pojazdów. Spotkać go można zwykle na drogach, gdzie niedawno przeprowadzono prace naprawcze lub odświeżenie nawierzchni, a także w pobliżu wyjazdów z kamieniołomów czy żwirowni.

Tymczasem hiszpański znak, choć też wskazuje na coś, co może wydobywać się spod samochodu, ma kompletnie inne znaczenie.

Jeśli skojarzył się wam, że znajdujące się obok samochodu kropki, wyglądają jak wyobrażenie spalin wydobywających się z rury wydechowej, to macie rację. Oznacza on bowiem obszar Strefy Niskiej Emisji (ZBE), ustanowionej w ramach Ustawy o Zmianie Klimatycznej i Transformacji Energetycznej.

Prawo przewiduje kilka kategorii, do których przyporządkowywane są pojazdy, zależnie od norm emisji spalin jakie spełniają. Nazwane są one etykietami i prezentują się następująco:

Etykieta Zero: pojazdy elektryczne i hybrydy plug-in o zasięgu co najmniej 40 km.

Etykieta C: pojazdy z silnikami benzynowymi i normą Euro 4 lub Diesla i normą Euro 6

Ograniczenia dostępu różnią się w zależności od miasta, ale ogólnie pojazdy z etykietami C i B mogą wjeżdżać do stref, pod warunkiem, że nie parkują na ulicach, tylko na publicznych parkingach. Pojazdy bez żadnej etykiety środowiskowej, czyli starsze modele benzynowe i diesla, są wykluczone z poruszania się po tych strefach. Swobodnie po Strefach Niskiej Emisji poruszać się mogą wyłącznie auta z etykietami Zero i Eco.