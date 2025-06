Głowy państwa w Polsce zwykle jeżdżą opancerzonymi wersjami ogólnodostępnych limuzyn. Obecny prezydent Andrzej Duda jeździł najpierw BMW serii 7 High Security (to w tym pojeździe doszło w 2016 roku do pęknięcia opony, co doprowadziło do głośnego wypadku na autostradzie A4), natomiast w 2021 roku przesiadł się do Mercedesa S 600 Guard i samochód ten nadal jest używany.