Sollers Auto to rosyjski koncern motoryzacyjny, który zajmuje się produkcją oraz sprzedażą samochodów osobowych i użytkowych, części samochodowych, silników, maszyn rolniczych. Do spółki należy między innymi firma UAZ, znana z produkcji samochodów terenowych. W fabrykach należących do spółki, produkowane były także modele Forda oraz Mazdy. Wskutek agresji rosyjskiej na Ukrainę, marki te wycofały się z Rosji.

Wadim Szwewcow odchodzi. Udziały w Sollers Auto sprzedane

Szwewcow był właścicielem 76,7 proc. udziałów w Sollers Auto. W dniu 24 czerwca zostały one sprzedane spółce Alter Invest. Anonimowe źródło dziennika podaje, że Szwewcow zmniejszał zaangażowanie w zarządzanie firmą od 2019 roku, kiedy zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. Nie uczestniczył w spotkaniach branżowych. Szwewcow miał być też "zmęczony i zniechęcony" problemami firm rosyjskich.

Alter Invest jest firmą stworzoną 17 czerwca przez członków zarządu Sollers Auto. Jej udziałowcami są Nikołaj Sobolew (35,5 proc. udziałów), Adil Szirinow (39 proc.), który zarządzał fabryką UAZ w Uljanowsku, Zoja Kajka (21 proc.), zajmująca stanowisko wicedyrektora Sollers Auto, a także Wiktor Chwiesjenia ( 5 proc.) szef działu prawnego. Za nabycie udziałów Szwewcowa zapłacili gotówką.

Odejście Szwewcowa. Potrzeba zmian w strategii

Decyzja Szwewcowa o odejściu z grupy i przekazaniu udziałów członkom zarządu tłumaczona jest potrzebą zmian w strategii firmy. Dotychczas Sollers skupiał się na współpracy z partnerami spoza Rosji, co dziś jest niemożliwe. Sam Szewcow miał kilka dni temu powiedzieć, że jego pomysły budowania w Rosji joint venture (podmiot stworzony przez dwa przedsiębiorstwa lub więcej w celu tworzenia określonego projektu) w obecnych warunkach są bezsensowne.

Szwewcow współpracował z Fordem i Mazdą

Pojawiały się swego czasu pogłoski, że Sollers Auto przygotowuje się do zawarcia partnerstwa z chińską marką motoryzacyjną, Cherry. Ostatecznie skończyło się tylko na dywagacjach. Sollers prowadził natomiast aktywną współpracę z Mazdą. Firmy posiadały dwie wspólne fabryki we Władywostoku. Japońska marka zawiesiła tam działalność po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podobnie postąpił Ford, który już wcześniej ograniczał działalność w Rosji (w 2019 roku zakończył produkcję aut osobowych), ale pozostawał mniejszościowym udziałowcem w spółce Ford Sollers.

Funkcjonowanie, ze względu na brak komponentów spoza Rosji, wstrzymała też fabryka silników Zavolzhsky Engine Plant (ZMZ) oraz zakłady wspólne z Isuzu i Fordem. Nie zanosi się także na wznowienie współpracy z producentami z Japonii i Stanów Zjednoczonych. Na chwilę obecną marki nie planują powrotu na rynek rosyjski.

W dniu 3 czerwca Unia Europejska nałożyła sankcje na firmę UAZ za dostarczanie armii rosyjskiej pojazdów opancerzonych Patriot, które miały następnie być używane w agresji na Ukrainę.

