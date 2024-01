Volkswagen i ChatGPT. Sztuczna inteligencja już wkrótce w autach marki

Spis treści: 01 Volkswagen podłączy ChatGPT do swoich aut

02 Asystent głosowy Volkswagena z ChatGPT

03 Volkswagen z ChatGPT. Potrzebne będzie nowe konto?

Volkswagen podłączy ChatGPT do swoich aut

ChatGPT to funkcja, która w ostatnim czasie cieszy się dużą popularnością. Skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji postanowił również Volkswagen. W czasie odbywających się w Los Angeles targów elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show niemiecki producenta zaprezentował pierwsze samochody, w których oparty na sztucznej inteligencji chatbot został zintegrowany z asystentem głosowym IDA. Opracowany przez firmę Cerence system Cerence Chat Pro jest podstawą nowej funkcji, która oferuje ChatGPT w samochodach. Volkswagen chwali się, że będzie pierwszym producentem, który zaoferuje tego chatbota jako standardową funkcję w samochodach. Będzie on dostępny w połączeniu z systemem inforozrywki nowej generacji w modelach ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, nowych Tiguanie i Passacie, a także w zmodernizowanym Golfie. System ma trafić do aut w drugim kwartale 2024 roku.

Reklama

Asystent głosowy Volkswagena z ChatGPT

Opracowana przez Cerence Chat Pro integracja ChatGPT z asystentem głosowym Volkswagena "oferuje wiele nowych możliwości, które wykraczają daleko poza dotychczas dostępne sterowanie głosowe". Asystenta głosowego IDA będzie można używać do sterowania systemem infotainment, nawigacji i klimatyzacji lub do odpowiadania na pytania dotyczące wiedzy ogólnej. "Dzięki płynnej integracji ChatGPT i ścisłej współpracy z naszym partnerem, firmą Cerence, oferujemy naszym kierowcom wartość dodaną i bezpośredni dostęp do narzędzia badawczego opartego na sztucznej inteligencji. Podkreśla to również innowacyjną siłę naszych nowych produktów" - stwierdził Kai Grunitz, członek zarządu marki Volkswagen odpowiedzialny za rozwój.

Volkswagen z ChatGPT. Potrzebne będzie nowe konto?

Volkswagen zaznacza jednak, że z punktu użytkowania systemu nie zajdą żadne zmiany. Nie będzie potrzeby zakładania nowego konta, instalowania nowej aplikacji czy aktywowania ChatGPT. Asystenta głosowego wywoływać mamy komendą "Cześć IDA" lub też poprzez naciśnięcie przycisku na kierownicy. "IDA automatycznie ustala priorytety dla funkcji pojazdu, wyszukiwania miejsca docelowego lub regulacji temperatury" - informuje Volkswagen. Jeśli system nie będzie znać odpowiedzi na zadane pytanie, zostanie ono anonimowo przekazane do sztucznej inteligencji, a głos Volkswagena przedstawi nam odpowiedź. Tych, którzy są przerażeni rozwojem sztucznej inteligencji, Volkswagen uspokaja, że ChatGPT nie uzyskuje dostępu do żadnych danych pojazdu. Pytania i odpowiedzi są natychmiast usuwane.