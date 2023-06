Upada 100-letni niemiecki koncern. To zwiastun problemów na rynku nowych aut

Spis treści: 01 Niemiecki koncern ogłasza upadłość

Choć dla wielu nazwa Allgaier może być dość egzotyczna, to warto wiedzieć, że ta założona w 1906 roku, zajmująca się m.in wytwarzaniem i dostarczaniem blaszanych elementów dla wielu producentów aut. Koncern zaliczany jest do grona najważniejszych tego typu firm w całych Niemczech. W skład grupy Allgaier wchodzi kilka firm. W sumie w samych Niemczech zatrudnia on 1 700 osób, a w skali globalnej - 2 000. Na całym świecie grupa posiada kilka filii (Allgaier można znaleźć we Francji, Meksyku i Chinach).

Niemiecki koncern ogłasza upadłość

Teraz jednak do sądu wpłynął wniosek firmy o upadłość. Sąd w Göppingen wyznaczył już tymczasowego zarządcę masy upadłościowej. Został nim Fritz Zanker z firmy prawniczej Pluta - podaje Automotive News Europe. Złożony wniosek dotyczy jedynie holdingu Allgaier Werke, zatrudniającego ok. 100 osób. Nie oznacza to jednak, że z resztą koncernu nie ma problemu. W niedalekiej przyszłości zostaną zgłoszone wnioski o niewypłacalności także w przypadku innych spółek grupy Allgaier - możemy przeczytać na stronie firmy Pluta. Jak stwierdzono, podmioty zagraniczne nie uczestniczą w postępowaniu upadłościowym.

Z informacji podanych na stronie firmy Pluta możemy przeczytać, że Zanker wraz z zespołem zajmuje się teraz "kompleksowym przeglądem obecnej sytuacji". Zarządca masy upadłościowej stwierdził, że firma "nadal działa, a klienci są zaopatrywani, jak zwykle". W najbliższych dniach zespół Pluta ma przeanalizować sytuację rynkową spółki oraz wszystkie możliwości restrukturyzacji. Zapowiada również rozpoczęcie poszukiwań nowego inwestora. Allgaier póki co nie skomentował sprawy.

W połowie 2022 roku koncern przejęli Chińczycy

Choć grupa Allgaier cieszyła się sporą renomą, to problemy finansowe miała już od dawna. W lipcu 2022 roku koncern wykupili Chińczycy. To tylko chwilowo poprawiło sytuację, ponieważ firma ostatecznie nie zrealizowała poziomu sprzedaży założonego na zeszły rok. W wywiadzie dla niemieckiego WirtschaftsWoche Martin Pursche ze związku zawodowego IG Metall stwierdził, że Chińczycy musieli zdawać sobie sprawę z faktu, że firma wymaga restrukturyzacji, ale nie podjęli żadnych działań w tym kierunku.

Upadek niemieckiej firmy może oznaczać problem dla producentów samochodów

Choć na chwilę obecną dostawy wciąż będą realizowane, to jednak upadek koncernu Allgaier może stanowić poważne wyzwanie dla producentów aut, którzy korzystali z jego usług (np. dla Porsche). Zdaniem ekspertów upadłość firmy może mieć negatywny wpływ na łańcuch dostaw.

