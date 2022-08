U bogatych kryzysu nie widać. Tesla, Porsche i Maserati ze wzrostami sprzedaży

Pięć marek oferowanych na europejskim rynku zanotowało w lipcu 2022 roku wzrost sprzedaży o ponad 100 proc. w stosunku do lipca 2021. Siedem kolejnych miało wzrosty dwucyfrowe.

Tesla plus 158 proc.

Producenci, którzy zanotowali w lipcu największy roczny wzrost poziomu sprzedaży w Europie, to Lynk & CO, Tesla, Genesis, Cadillac i Cupra. Pierwsza z nich, Lynk & CO, sprzedał w lipcu łącznie 1525 aut, podczas gdy rok temu było to zaledwie 285 sztuk. Trzeba pamiętać, że marka debiutowała w zeszłym roku na Starym Kontynencie.

Dokładnie 2305 Tesli zostało zarejestrowanych w Europie w lipcu, a bestsellerem okazał się Model Y, którego sprzedano 1893 egzemplarze. Cupra natomiast zanotowała wzrost o 104 proc., a to głównie dzięki 61-procentowemu wzrostowi sprzedaży Formentora.

Dwucyfrowe wzrosty u Porsche i Maserati

Jeśli zaś chodzi o wzrosty liczące kilkadziesiąt procent, to wyniki takie osiągnęło siedmiu producentów - MG, Rolls-Royce, Maserati, Aston Martin, Bentley, Porsche i... Dacia. Jak widać znacząca większość to producenci samochodów klasy premium.

16-procentowy wzrost sprzedaży Porsche zawdzięcza głównie SUV-om. Największym zainteresowaniem z całej gamy modelowej cieszyły się Cayenne i Macan, ich wzrosty sprzedaży wyniosły odpowiednio 48 i 37 proc. r/r.

Sprzedaż Rolls-Royce'a wzrosła o 60 proc, Astona Martina - o 34 proc., a Dacii - o 15 proc. Co ciekawe, Dacia sprzedała w lipcu o 28 proc. więcej egzemplarzy elektrycznego Springa niż przed rokiem. Tym samym Dacia Spring jest 10-tym najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym w Europie od początku roku i jednocześnie - najtańszym autem na baterie.

