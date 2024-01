Tysiące osób zwolnionych z fabryki Mirafiori. Polakom kojarzyła się z jednym

Na sytuację zareagowały związki zawodowe

Tymczasowe zwolnienia mają obowiązywać od 12 lutego do 3 marca 2024 roku. Informacje te potwierdził już rzecznik przedsiębiorstwa. Zaniepokojenie sytuacją wyraziły związki zawodowe, które wezwały zarząd fabryki do natychmiastowego podjęcia rozmów. Jak podkreślają ich przedstawiciele - podobna sytuacja miała już miejsce pod koniec ubiegłego roku, kiedy na przymusowy urlop wysłano niemal 2400 pracowników. Zdaniem związkowców nabywcy wstrzymują się z zakupem pojazdów elektrycznych, czekając, aż włoski rząd zapewni lepsze warunki finansowania na ich zakup. Do tego czasu zarząd zakładu powinien się wstrzymać z radykalnymi działaniami.

Sprzedaż elektrycznego Fiata 500 nie spełnia oczekiwań

O tym, że ubiegłoroczny wolumen produkcyjny elektrycznego Fiata 500 nie spełnił oczekiwań Stellantisa informowaliśmy już kilka tygodni temu. Według wstępnych założeń, bezemisyjny mieszczuch miał się sprzedać w liczbie 100 tys. egzemplarzy. Tymczasem do października 2023 roku klientów znalazło zaledwie 41 tys. sztuk tego modelu.

Popyt na samochody elektryczne w Europie wciąż notuje gwałtowne spadki. Eksperci przekonują, że wynikiem takiego stanu rzeczy są wysokie ceny aut bateryjnych. Nie bez znaczenia jest również szalejąca inflacja oraz ciągłe problemy z niewystarczającą infrastrukturą ładowania. Analitycy rynku pozytywnie patrzą jednak w przyszłość i zapewniają, że do 2025 roku trend ten może się znacząco obrócić.