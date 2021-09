Toyota. Cztery zupełnie różne pick-upy

Toyota Tundra

Nowa Tundra, czyli trzecia generacja największego pick-upa Toyoty, zadebiutuje na amerykańskim rynku w grudniu tego roku, ale już teraz Toyota opublikowała sporo informacji o nowym modelu. Najważniejsze nowości to ramowa platforma GA-F z serii TNGA, nowy 3,5-litrowy silnik i-FORCE, czyli V6 z aluminiowym blokiem, dwoma turbinami o mocy 395 KM i 650 Nm momentu obrotowego oraz ten sam silnik w układzie hybrydowym o łącznej mocy 443 KM i momencie obrotowym 790 Nm. Oba napędy dają możliwość pociągnięcia 5,5-tonowej przyczepy. Wymiary nowego modelu jeszcze nie są znane, ale Tundra poprzedniej generacji mogła mieć długość od 5,3 m do 6,3 m. Wiadomo natomiast, że auto otrzymało ekran dotykowy 14 cali, wyświetlacz na tablicy rozdzielczej 13,2 cala oraz najnowszą generację systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense 2.5.

Toyota Tacoma

Drugi amerykański pick-up japońskiej marki, Tacoma, otrzymał dla rocznika 2022 dwie nowe wersje specjalne. Tacoma TRD Pro to samochód jeszcze lepiej przygotowany na ciężkie przeprawy terenowe. Wersja opracowana przez TRD, czyli sportowo-offroadowe ramię amerykańskiej Toyoty, ma podniesione zawieszenie, kute aluminiowe wahacze TRD, amortyzatory FOX Internal Bypass, specjalne koła i muskularną stylistykę zaprojektowaną przez CALTY Design Research. Tacoma Trail Edition 4×4 również ma wyższe zawieszenie, a do tego blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, osłony podwozia i zamykane na klucz schowki po bokach skrzyni ładunkowej. Tacoma może być napędzana benzynowym, 4-cylindrowym silnikiem 2,7 l o mocy 161 KM lub silnikiem V6 3,5 l o mocy 282 KM. Jej długość może wynosić od 5,4 m do 5,7 m.

Toyota Hilux

W Europie właśnie zadebiutował nowy Hilux po faceliftingu. W ten sposób ósma generacja tego słynącego z odporności auta zyskała obok odświeżonego wyglądu, nową wersję multimediów z Apple CarPlay® i Android Auto™, nową najwyższą wersją wyposażenia Invincible, a także nowy, mocniejszy silnik. Jest to znany z Land Cruisera silnik Diesla 2.8 o mocy 204 KM i 500 Nm momentu obrotowego, z którym rozpędza się do setki w 10,1 s. Do wyboru jest także dotychczasowy silnik 2,4 l 150 KM. Oba silniki pozwalają pociągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony. Hilux jest bardzo ceniony przez polskich kierowców - co trzeci nowy pick-up rejestrowany w Polsce to właśnie model Toyoty, co daje mu drugie miejsce w segmencie.

Land Crusier 79

Co ma wspólnego Land Cruiser z pick-upem? Dla mieszkańców Australii czy RPA bardzo wiele. W tych krajach Land Cruiser to nie tylko znany w Europie komfortowy model 150 czy potężny model 200, którego niedługo zastąpi nowa generacja z oznaczeniem 300, ale także model 70, czyli klasyczna, ale niezmordowana konstrukcja produkowana od 1984 roku, którą można kupić między innymi z nadwoziem pick-up z symbolem 79. Ten prosty w budowie, niezawodny i odporny na wszelkie przeciwności losu samochód był oczywiście wielokrotnie modernizowany, ale wciąż pozostaje doskonałym samochodem do pracy w trudnych warunkach - na farmie, na budowie czy w kopalni. Jego gama silników jest całkiem spora - znajdziemy w niej 4,0-litrowy silnik benzynowy o mocy 231 KM, 4,2-litrowego Diesla 127 KM oraz wysokoprężny V8 4,5 l o mocy 205 KM.