Toyota bez konkurencji. Polacy nie mają wątpliwości

Spis treści: 01 Toyota miażdży konkurencję. Kolejny rok na pierwszy miejscu

02 Co piąty Polak wyjechał z salonu Toyotą

03 Toyoty faworytem firm i klientów indywidualnych

04 Te modele wybieramy najczęściej. Lider się nie zmienia

05 Toyota liderem w pięciu segmentach

06 Dostawczaki Toyoty z ogromnym wzrostem sprzedaży

07 Pick-up z wysokim udziałem. Hilux bez konkurencji

08 W tych segmentach ciężko o lepsze wyniki

09 Kiedy nowości w salonach Toyoty?

Toyota miażdży konkurencję. Kolejny rok na pierwszy miejscu

W 2020 roku Skoda - wieloletni lider rynku motoryzacyjnego w Polsce - została zdetronizowana przez Toyotę. Japończycy nie osiedli jednak na laurach, gdyż pozycję lidera utrzymali również w 2021 i 2022 roku. Najnowsze statystyki za trzeci kwartał br. wskazują na to, że i w 2023 roku marka będzie miała wiele powodów do świętowania.

Co piąty Polak wyjechał z salonu Toyotą

Po 9 miesiącach 2023 roku Toyota utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku samochodów osobowych - od początku roku zarejestrowano ponad 67 tys. aut japońskiej marki (+21 proc. r/r). Tym sposobem udział aut Toyoty w rynku to 19,2 proc. (+1,7 p.p. r/r), a to oznacza, że co piąty samochód, który od początku br. wyjechał na polskie drogi, miał znaczek Toyoty.

Zdjęcie Nowa Toyota Prius Plug-In Hybrid / Jan Guss-Gasiński

Toyoty faworytem firm i klientów indywidualnych

Japońska marka może się pochwalić wielkim zainteresowaniem wśród klientów flotowych, ale nie tylko, bowiem Toyotę często wybierają także klienci indywidualni. Dowodzą tego wyniki z września br. kiedy zarejestrowano 8495 nowych Toyot. Wówczas 2458 sztuk trafiło do klientów prywatnych (23 proc. udziału w rynku), a 6037 egzemplarzy do firm (21,3 proc. udziału w rynku.

Te modele wybieramy najczęściej. Lider się nie zmienia

Preferencje polskich klientów się nie zmieniają - najchętniej wybieranym modelem japońskiej marki wciąż pozostaje kompaktowa Corolla. W ciągu ostatnich 9 miesięcy z salonów wyjechało już 18 405 egzemplarzy Corolli (+14 proc. r/r) w nadwoziu hatchback, sedan oraz kombi.

Zdjęcie Toyota Corolla najchętniej wybieranym modelem w Polsce / Informacja prasowa

Drugą najchętniej wybieranym modelem marki jest Toyota Yaris - do tej pory zarejestrowano 11 513 egzemplarzy. Trzecim modelem i czwartym najchętniej wybieranym autem przez Polaków, jest z kolei Yaris Cross - podniesiony wariant mieszczucha sprzedał się w ilości 9812 egzemplarzu. Sporą popularnością cieszy się (jeszcze stara) Toyota C-HR (7602 szt.) oraz Toyota RAV4 (5923 szt.).

Toyota liderem w pięciu segmentach

Liderem wśród najmniejszych aut segmentu A jest niezmiennie Toyota Aygo X - od początku roku zarejestrowano w kraju już 2550 egzemplarzy. Taki wynik przekłada się na ponad 33 proc. udział w rynku. Większy segmentu B pozostaje Yaris z rynkowym udziałem na poziomie 29,5 proc. Niewiele gorszym wynikiem, choć wciąż najlepszym w segmencie B-SUV, może się pochwalić Yaris Cross, której udział wynosi 23 proc. W segmencie C króluje Corolla z wynikiem 27,3 proc, a w segmencie C-SUV dominuje C-HR z udziałem 13,5 proc.

Zdjęcie Toyota liderem w pięciu segmentach / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Dostawczaki Toyoty z ogromnym wzrostem sprzedaży

Bardzo dobre wieści można usłyszeć również w dziale Toyota Professional. Po trzech kwartałach 2023 roku zarejestrowanych zostało 5206 dostawczaków (+52 proc. r/r). Szczególnie udany był wrzesień, bowiem tylko w 9 miesiącu br. zarejestrowano 658 aut (+114 proc. r/r). Najchętniej wybieranym modelem z rodziny dostawczaków jest Toyota PROACE CITY, która od 2021 roku utrzymuje pozycję lidera w segmencie CDV (Compact Duty Van). Udział tego modelu w rynku wynosi 29,4 proc. Dobrze radzi sobie również większy PROACE, grający w segmencie MDV (Medium Duty Van) - od początku roku zarejestrowano 755 egzemplarzy, co daje udział w rynku na poziomie 13,6 proc.

Zdjęcie Toyota PROACE City dominuje w segmencie CDV / Toyota

Pick-up z wysokim udziałem. Hilux bez konkurencji

Równie dobrymi wynikami może się pochwalić pick-up japońskiego producenta. Od początku roku zarejestrowano 1163 Toyoty Hilux, co przekłada się na ponad 41 proc. udział w segmencie.

W tych segmentach ciężko o lepsze wyniki

Jakich modeli zabrakło na liście wyróżnionych? Importer nie ma wiele do powiedzenia w sprawie segmentu D, w którym gra Toyota Camry i Highlander. To jednak można łatwo wytłumaczyć, gdyż od lat w tych wyższych progach dominują marki premium. Nie słyszymy też nic sportowych modelach z linii GR, ale one miały już swoje przysłowiowe "pięć minut". Ba, nawet mniej, bowiem wszystkie sportowe specjały tj. GR86 czy GR Yaris rozeszły się jak gorące bułeczki. Wyjątkiem jest GR Supra, jednak 2-drzwiowe coupe to bardzo niszowy i specyficzny rynek.

Zdjęcie Toyota GR Supra / Jan Guss-Gasiński

Kiedy nowości w salonach Toyoty?

Toyota nie śpieszy się z wprowadzaniem nowości, ale już to robi, to działa z przytupem. Do oferty dopiero co dołączyła nowa Toyota Prius. Niebawem w polskich salonach na dobre zawita również druga generacja modelu C-HR, a także zupełnie nowy Land Cruiser.