"Wiesz, to auto przedprodukcyjne, niektóre elementy w ostatecznych autach będą jeszcze bardziej dopracowane, ale sam zobacz, udała nam się" - przedstawiciele producenta w centrali nie mają wątpliwości, że nowy model będzie godnym następcą obecnego c-HR-a.

Daruję sobie opowiadanie o designie tego auta, bo po pierwsze, na żywo widziałem tylko sztukę w kamuflażu, a po drugie, czy to auto jest ładne, czy brzydkie, każe musi ocenić wedługwłasnego gustu. Na co jednak warto zwrócić uwagę, to:

- nowe klamki, które w chwili odblokowania zamków unoszą się, a po zamknięciu drzwi - licują z karoserią

Zdjęcie Toyota łapie się w trend klamek wysuwających się z karoserii / materiały prasowe

- świecący napis C-HR, na pokrywie bagażnika, który pojawia się gdy odblokowujemy zamek, ale na szczęście nie podświetla się przez cały czas. Przedstawiciele marki przyznali, że zabraniają tego przepisy, ale jak tylko to się zmieni - na pewno udostępnią taką opcję.

Zdjęcie Oznaczenie marki i modelu zapala się tylko na moment / materiały prasowe

To dwa najbardziej bajeranckie, choć niektórzy mogliby uznać je za festyniarskie.

Zanim o wrażeniach z jazdy, nie zaszkodziłoby rozwiać kilku wątpliwości, które pojawiają się na grupach właścicieli obecnych C-HR-ów, rozważających zmianę na nowszy model i przez które zrezygnowałem z zakupu tego auta, gdy szukaliśmy drugiego samochodu do domu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowa Toyota C-HR INTERIA.PL

Czy na tylnej kanapie nowej Toyoty C-HR wciąż jest ciasno i ciemno?

Nowy C-HR bazuje na tej samej platformie co poprzednik, ma identyczny rozstaw osi więc i miejsca tu z tyłu jest tyle co w co w modelu, który już dobrze znamy. Czyli tyle, że siadając samemu za sobą moje kolana od oparcia przedniego fotela dzieli jakieś 5-6 cm, a głową prawie dotykam do sufitu. Rewelacji wciąż nie ma, ale wstydu - w sumie też nie. Szyby w tylnich drzwiach są odczuwalnie większe, przez co w środku już nie jest tak ponuro. Zmiana na plus.

Podobno tylna część nadwozia to nigdy nie był priorytet dla projektantów C-HR-a. Zwykle tymi autami i tak jeżdżą najwyżej dwie osoby, a rodziny stawiają raczej na Corollę kombi, Corollę Cross, albo RAV4. C-HR ma przede wszystkim wyglądać.



Zdjęcie W środku wciąż dość ciasno, ale trochę mniej ciemno / materiały prasowe

Jaka jest pojemność bagażnika nowej Toyoty C-HR?

Znowu - wpólnym korzenie zdradzają, że będzie jak w poprzedniku - przyzwoicie, ale bez rewelacji. Podstawowa hybryda z silnikiem 1.8 może się pochwalić bagażnikiem o pojemności 388 l. Dwulitrowa ma o 26 mniej, a hybryda plug-in, czyli ta ładowana z gniazdka, ma bagażnik o pojemności zaledwie 310 l, bo miejsce pod podłogą zajęła ładowarka do 13,6-kilowatowej baterii.

Zdjęcie Toyota jako jeden z nielicznych producentów nie wymieniła z tyłu logotypu na pełną nazwę / materiały prasowe

Czy Toyota C-HR nowej generacji jest lepiej wyciszona?

To trzecia kwestia, która przelała szalę goryczy w przypadku mojego niegdysiejszego pomysłu na zakup schodzącego już C-HR-a. Zaawansowane urządzenie pomiarowe w postaci mojego ucha stwierdza, że wyciszenie nowego modelu wciąż nie jest na poziomie Lexusa, ale w nowym C-HR-ze jest ciszej niż w poprzedniku. Szum z okolic nadkoli jest mniej dokuczliwy, a i warkot silnika połączonego z bezstopniową przekładnią jakby mniejszy.



Zdjęcie Niezależnie od wybranego koloru, spora część auta będzie zawsze czarna / materiały prasowe

Jak się siedzi za kierownicą nowej Toyoty C-HR?

Dobra wiadomość jest taka, że inżynierowie projektujący kabinę niczego nie zepsuli. Wciąż w C-HR można usiąść nisko jak w osobówce, choć oczywiście da się też bardziej krzesełkowo, jak w SUV-ie.

Zdjęcie We wnętrzu dominują dwa duże ekrany i ambitowe podświetlenie biegnące przez drzwi / materiały prasowe

Inżynierowie Toyoty zajęli się raczej poprawianiem tego, co w poprzednim modelu było niedoskonałe. Mamy więc nowy, w końcu całkowicie cyfrowy panel zegarów za kierownicą, podzielony na 3 strefy, które można urządzać wedle uznania. Mamy też opuszczony niżej, 12,3-calowy ekran panoramiczny z najnowszym systemem multimedialnym Toyoty - szybkim, responsywnym, gotowym na aktualizacje online. Kolejny plus. Wnętrze auta wygląda dojrzalej, a wrażenia nie psuje jakość materiałów, z których je wykonano. Tworzywa sztuczne są miękkie i przyjemne w dotyku tam gdzie faktycznie się ich dotyka i twarde, ale wciąż nie wyglądające tanio tam, gdzie się na nie tylko patrzy.

A jak nowa Toyota C-HR jeździ?

Egzemplarz, do którego dostałem kluczyki, to 223-konna odmiana hybrydowa PHEV, czyli ładowana z gniazdka. Auto korzystając zalet elektrycznego napędu rześko przyspiesza, "robi setkę" w 7,4 sekundy - C-HR nigdy nie był taki szybki. I co lepsze, nie brakuje mu też krzepy podczas wyprzedzania.

A do tego po mieście jeździ jak elektryk. Naładowana bateria pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu do 66 km, ale podobno w cyklu miejskim da się zrobić więcej. Już ten wynik pozwolił Toyocie na wpisanie do tabelki z danymi technicznymi średniego zużycia liczb 0,9 l/100 km. Tak wyszło w teście WLTP. Poza laboratorium taki wynik da się osiągnąć tylko przy pierwszej setce, bo gdy bateria się rozładuje, zużycie znacznie wzrośnie. Co to znaczy znacznie? Sprawdzimy podczas pełnowartościowego testu egzemplarza produkcyjnego.

Zdjęcie 223-konna hybryda PHEV pierwsze 100 km przejeżdża zużywając 0,9 l paliwa / materiały prasowe

Ile pali nowa Toyota C-HR?Jeśli na co dzień jeździmy nią głównie "w koło komina" przejeżdżając do 100 km dziennie, a do tego mamy możliwość ładować ją codziennie ze zwykłego, domowego gniazdka - pali bardzo mało i wynik WLTP jest możliwy do osiągnięcia.

W pozostałych przypadkach - wciąż niewiele. To układ hybrydowy 5. generacji, taki sam jak w Priusie. Umiejętnie traktowany będzie pewnie potrafił zamknąć się w mieście w okolicach 5-5,5 l/100 km.

Ale przejdźmy do najważniejszego:

Za co można znienawidzić nowego C-HR-a?

Mi udało się bardzo szybko. Ten wóz jak większość nowych Toyot, wyposażony jest w System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS). Ma więc m.in. kamerę kamerę za kierownicą, która monitoruje gdzie patrzę w czasie prowadzenia. Gdy system uznawał, że niewystarczająco koncentrowałem się na drodze i za mocno zerkałem na to co poza nią, wyrażał swoje niezadowolenie. Komunikował je wysyłając sygnał dźwiękowy i wyświetlając ostrzeżenie na ekranie za kierownicą. Podczas prezentacji na belgijskiej prowincji chłonąłem otoczenie, podziwiając tamtejszą architekturę i naturę, a ten wynalazek wciąż miał do mnie pretensję. Pomijam, że nie wierzył w moje umiejętności, ale wygląda, jakby nie wierzył w skuteczność własnego asystenta pasa ruchu i hamowania awaryjnego. Denerwował mnie jak mało co. Oczywiście nie pokażę tego na zdjęciu, bo przecież wówczas prowadziłem.

Zdjęcie Pierwsze egzemplarze Toyoty C-HR nowej generacji trafią do salonów pod koniec roku / materiały prasowe

Jeśli ktoś chce się sam przekonać czy to faktycznie takie uciążliwe, pierwsze auta z silnikami 1.8 i 2.0 mają pojawić się na przełomie listopada j grudnia. Natomiast na wersję plug-in trzeba będzie poczekać do lutego przyszłego roku.

Ile kosztuje nowa Toyota C-HR?

Podstawowa, z silnikiem 1.8 - prawie 140 tys. zł. Ta, którą jeździłem dziś startuje od kwoty 189 900 zł. Nie jest to więc najtańszy samochód do ładowania z gniazdka w Polsce. Ale ma szansę stać się jednym z ciekawszych.