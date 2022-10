Tesle niedługo będą znacznie tańsze? Koszty podobno spadną o połowę

Spis treści: 01 Elon Musk: nowa platforma będzie mniejsza i tańsza

02 Musk: Tesla Semi nie korzysta z ogniw 4680

03 Produkcja Tesli Semi ruszyła

04 Wyniki kwartalne Tesli Waga ciężka Tesla Semi. Co wiemy o ciągniku siodłowym Elona Muska?

Elon Musk: nowa platforma będzie mniejsza i tańsza

Podczas podsumowania wyników Tesli za trzeci kwartał tego roku, Elon Musk zapowiedział, że platforma nowej generacji przeznaczona dla aut osobowych będzie o połowę tańsza od platformy Modelu 3 oraz Y. Zaprojektowaniem jej zajmie się zespół do spraw rozwoju nowych pojazdów, który zakończył prace nad modelami Cybertruck i Semi.

Jak zapowiada Musk, samochody, które będą na niej wytwarzane, przebiją pod względem liczby produkcji "wszystkie pojazdy Tesli razem wzięte". Zdaniem właściciela Tesli nowa platforma pozwoli na obniżenie kosztów produkcji o połowę względem Modelu 3. W związku ze spadkiem kosztów należy spodziewać się, że również samo auto będzie tańsze w zakupie.

W Polsce ceny za Model 3 zaczynają obecnie od 244 990 złotych. Model 3 Long Range to już wydatek rzędu 284 990 złotych, a Model 3 Performance - 305 990 złotych. Ceny za Model Y rozpoczynają się na kwocie 274 990 złotych. Zakup Modelu Y Long Range wiąże się już z kosztem 314 990 złotych, a Modelu Y Performance - 329 990 złotych. Według danych producenta Model 3 i Y to najlepiej sprzedające się pojazdy Tesli. Stanowiły aż 95 proc. sprzedaży w minionym kwartale.

Musk: Tesla Semi nie korzysta z ogniw 4680

To jednak nie koniec nowości. Musk stwierdził, że Tesla Semi nie korzysta z ogniw 4680. Chodzi o akumulatory zaprezentowane przez Teslę w 2020 roku, które według zapewnień miliardera pozwalają na skumulowanie pięciokrotnie więcej energii, mogą być sześciokrotnie mocniejsze i pozwalają na osiągnięcie większego o 16 proc. zasięgu w porównaniu do stosowanych wcześniej ogniw 2170. Początkowo wszystko wskazywało na to, że trafią także do Modelu Semi. Zaprzeczył jednak temu Elon Musk. Wyraził także wątpliwość jeśli chodzi o pojawienie się ich w modelu Cybertruck.

Produkcja Tesli Semi ruszyła

Tesla Semi jest już w produkcji, a jak zapowiadał Elon Musk pierwsze egzemplarze będą gotowe na początku grudnia. Firma przygotowuje się także do rozpoczęcia produkcji modelu Cybertruck.

Wyniki kwartalne Tesli

W trzecim kwartale tego roku przychody Tesli wyniosły 21,45 mld dolarów. W porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim jest to wzrost o 56 proc. Zysk netto, jaki osiągnęła firma w minionym kwartale to 3,65 mld. Tesla wyprodukowała w minionym kwartale 365 923 auta (19 935 z nich to Model S i Model X, 345 988 to Model 3 i Model Y). Do klientów trafiło 343 830 (18 672 to Model X oraz Model S, a 325 158 to Model 3 i Model Y).

