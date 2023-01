Tesla obniżyła ceny i przestała nadążać z realizacją zamówień

Jak podaje strona amerykańskiego producenta, przewidywany termin odbioru podstawowej wersji Modelu Y dziś to luty-marzec. To wyraźnie później niż wersji Long Range i Performance, których ceny w Niemczech obniżono tylko symbolicznie (o 1 i 4 proc.), i które można odebrać... nawet jeszcze w styczniu.

Niemiecki zakład Tesli nie nadążą z produkcją

Zakład w podberlińskim Gruenheide reaguje na zwiększone zainteresowanie samochodami zwiększając zatrudnienie, ponadto związki zawodowe informowały o wydłużaniu godzin pracy oraz pracy w weekendy.

Pod koniec grudnia 2022 roku niemiecki zakład, który produkuje Model Y na rynku europejskie, osiągnął produkcję na poziomie 3 tys. samochodów na tydzień.

Tesla obniżyła ceny. Również w Polsce

Tesla obniżyła ceny, reagując na spadek wartości swoich akcji, który trwa już kilka miesięcy. W Polsce spadły ceny Modelu 3 i Modelu Y. W bazowej wersji Model 3 kosztuje teraz 219 990 zł, a poprzednia cena wynosiła 244 990 zł. Obniżki zanotowały również wersje Long Range i Performance, które kosztują obecnie 254 990 zł (poprzednia cena to 284 990 zł) i 284 990 zł (wcześniej 305 990 zł).

Bazowa wersja Modelu Y kosztuje obecnie 229 990 złotych. Wcześniejsza cena to 274 990 złotych. Znacznie potaniała wersja Long Range, której cena z niedawnych 314 990 zł spadła do 259 990 zł. Tesla obniżyła również ceny odmiany Performance. Z 329 990 zł spadła ona do 299 990 zł.



