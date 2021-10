Szereg nowych modeli Mazdy i... powrót silnika Wankla!

Nowe samochody Mazda CX-5 na rok 2022 przeszła modernizację

W tym samym czasie w USA i na wybranych rynkach poza Europą pojawią się nowe modele o zwiększonej szerokości nadwozi - nowa Mazda CX-70 i CX-90, a także nowa Mazda CX-50 opracowana na tzw. małej platformie.

Nowe europejskie modele, Mazda CX-60 i Mazda CX-80 będą oparte o tzw. dużą platformę i stanowić będą etap w budowaniu wizerunku marki premium.

Modele CX-60 i CX-80, wyposażone odpowiednio w dwa i trzy rzędy siedzeń, zapoczątkują europejską premierę samochodów hybrydowych typu plug-in, wyposażonych w czterocylindrowe rzędowe silniki benzynowe połączone z silnikiem elektrycznym. Ponadto, wprowadzone zostaną sześciocylindrowe, rzędowe silniki: benzynowy nowej generacji e-Skyactiv X i silnik wysokoprężny Skyactiv-D, połączone z 48-woltowym systemem miękkiej hybrydy.

Zdjęcie Hybryda plug-in z 6-cylindrowym silnikiem benzynowym /

Kolejną nowością wprowadzoną w pierwszej połowie 2022 roku będzie nowa wersja Mazdy MX-30, pierwszego seryjnie produkowanego samochodu elektrycznego Mazdy. Celem zwiększenia zasięgu (Mazda w CX-30 montuje niewielkie baterie o pojemności 35,5 kWh, które zapewniają zasięg na poziomie 200 km) w modelu tym zostanie zastosowany silnik Wankla, który będzie działał jako generator energii elektrycznej, czyli nie będzie napędzał kół, ale spalał benzynę celem wytworzenia prądu i naładowania akumulatorów.

Przypomnijmy, że silnik Wankla posiada tłok, który nie wykonuje ruchu posuwisto-zwrotnego, ale obrotowy. Żaden producent poza Mazdą nie używał tego typu jednostek na większą skalę, natomiast Japończycy napędzali silnikami Wankla modele z serii RX.





Zdjęcie Pływa podłogowa i układ napędowy z silnikiem Wankla Mazdy CX-30 /

Ponadto, od około 2025 roku Mazda wprowadzi szereg nowych samochodów na nowej platformie przeznaczonej dla samochodów elektrycznych. Będzie to kolejny krok do zakończenia elektryfikacji całej gamy modelowej, co ma nastąpić do 2030 roku.