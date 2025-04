Druga funkcja, o której zapominamy, to opcja "Preferuj najniższe zużycie paliwa" przy planowaniu trasy. Algorytm Google Maps jest w stanie wyliczyć, która trasa będzie najbardziej ekonomiczna - i często nie jest to ta najszybsza ani najkrótsza, chociaż zaznaczając tę opcję Google Maps zaproponuje najekonomiczniejszą trasę wyłącznie, gdy czas przyjazdu do celu będzie podobny do tej najszybszej.