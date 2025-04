Zanim przystąpisz do wymiany, upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia. Podstawowy zestaw to: stabilny podnośnik samochodowy (lewarek), klucz krzyżakowy lub nasadowy do odkręcania śrub, klucz dynamometryczny, szczotka druciana do czyszczenia powierzchni oraz pojemnik na śruby. Jeśli masz felgi zabezpieczone przed kradzieżą, nie zapomnij o specjalnym kluczu do śrub zabezpieczających.