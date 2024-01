Renault i Volvo będą razem produkować pojazdy elektryczne

Spis treści: 01 Volvo i Renault opracują elektryczne samochody dostawcze

02 Komisja Europejska zatwierdziła plany Volvo i Renault

03 Produkcja ruszy już za 2 lata?

Volvo i Renault opracują elektryczne samochody dostawcze

O tym, że Renault oraz Volvo rozpoczynają współpracę wiadomo co najmniej od października ubiegłego roku. Wtedy to obie firmy podpisały umowy dotyczące utworzenia nowej spółki, której celem miało być opracowanie gamy elektrycznych pojazdów dostawczych oraz powiązanych z nimi usług logistycznych. Z opublikowanego oficjalnego oświadczenia wynikało, że przedsiębiorstwa zobowiązały się do wkładu finansowego w wysokości 300 mln euro i każde z nich będzie posiadało po 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Nowe pojazdy miałyby powstawać na innowacyjnej platformie modułowej, która umożliwiałaby adaptację poszczególnych elementów nadwozia stosunkowo niewielkim kosztem. Rozwiązanie przełożyłby się nie tylko na większe oszczędności, ale też na znaczącą poprawę bezpieczeństwa. Przy tym wszystkim elektryczne "dostawczaki" charakteryzowałyby się dużą kompaktowością oraz wszechstronnością.

Projekt nowych modeli zakłada także współpracę z nową architekturą elektroniczną SDV (Software-Defined Vehicle), która miałaby monitorować dostawy i ogólną wydajność użytkowników, co w ogólnym rozrachunku przełożyłby się na obniżenie globalnych kosztów logistyki nawet o 30 proc.

Komisja Europejska zatwierdziła plany Volvo i Renault

Jak donosi Polska Agencja Prasowa - Komisja Europejska zatwierdziła właśnie powyższe plany i zezwoliła na utworzenie spółki joint venture przez Volvo i Renault. Komisja po analizie danych umowy zdecydowała, że planowana koncentracja nie budzi obaw o konkurencję, biorąc pod uwagę ograniczoną pozycję rynkową, wynikającą z planowanej transakcji. Zgłoszona transakcja została ponadto zbadana w ramach uproszczonej procedury kontroli koncentracji, co nie wzbudziło żadnych obiekcji wśród członków organów regulacyjnych.

Jesteśmy podekscytowani możliwością wykonania kolejnego kroku w naszej podróży w kierunku zrównoważonego transportu. Volvo Group pragnie w dalszym ciągu oferować swoim klientom kompletne rozwiązania, które pomogą im w dekarbonizacji miast. Jesteśmy dumni, że wkrótce będziemy mogli y dostarczać najlepsze rozwiązania naszym klientom zajmującym się profesjonalną logistyką. Martin Lundstedt, prezes i dyrektor generalny Volvo Group.

Produkcja ruszy już za 2 lata?

Na obecną chwilę trudno przewidzieć kiedy nowoczesne samochody dostawcze wyjadę na ulice. Jeśli wszystko pójdzie po myśli nowoutworzonej spółki - produkcja elektrycznych modeli mogłaby ruszyć już w 2026 roku.