Oto najgorzej oceniane samochody w USA

Utworzony z połączenia PSA i FCA koncern Stellantis z miejsca stał się jednym z najważniejszych graczy amerykańskiego rynku motoryzacyjnego. Francuzów, którzy grają w nim pierwsze skrzypce, czeka jednak długa i kręta droga. Przekonanie amerykańskich klientów do nowej jakości nie będzie łatwe...

Najlepiej świadczy o tym badanie satysfakcji klientów przeprowadzone za oceanem przez firmę analityczną J.D. Power. Należące do Stellantisa marki zajęły ostatnie miejsca w najważniejszych kategoriach zestawienia.



J.D. Power 2021 US Customer Service and Index Study - bo tak właśnie brzmi pełna nazwa najnowszego raportu - to cykliczne zestawienie bazujące na ankietach pozyskanych od właścicieli lub najemców nowych aut w USA. Najnowszy raport powstał w oparciu o ponad 65,5 tys. ankiet zebranych między lipcem a grudniem ubiegłego roku. O poziom zadowolenia z pojazdu czy obsługi serwisowej pytano w nim amerykańskich właścicieli aut z lat modelowych 2018-2020. Wnioski?



Np. taki, że samochody elektryczne przysparzają serwisom wielu kłopotów. Chociaż wymagają rzadszych czynności obsługowych, poziom zadowolenia nabywców z obsługi serwisowej jest zauważalnie niższy, niż w przypadku klasycznych aut spalinowych. Wg autorów opracowania ryzyko tego, że naprawa/obsługa nie zostanie wykonana prawidłowo (w autoryzowanym serwisie!) za pierwszym razem jest aż 2,5 razy większe niż przy samochodach zasilanych benzyną lub olejem napędowym!



A jak w zestawieniu wypadli poszczególni producenci?



W przypadku "marek popularnych" zwycięstwo przyznano... Mini! Wynik 864 punktów uznać można za imponujący, chociaż producenta raczej nie cieszy fakt, że - mimo usilnych starań specjalistów od PR - J.D. Power nie pozycjonuje go w segmencie premium.



Zaraz za Mini - z wynikiem 859 punktów - uplasował się Buick. Najniższy stopień podium (857 punktów) zajęło Mitsubishi. Średnia ocena w tej kategorii wynosiła 843 punkty.



Cały dół tabeli zdominowały marki należące do koncernu Stellantis. Trzeci od końca był Jeep (820 punktów), drugi Chrysler (818 punktów), a tytuł najgorszej marki przypadł w udziale firmie RAM. Bardzo słabe wyniki - odpowiednio po 824 punkty i 823 punkty - zanotowały też Dodge oraz Volkswagen!

Ciekawie prezentują się również wyniki marek premium. Tutaj pierwsze skrzypce gra Porsche (899 punktów), przed 2. Lexusem (895 punktów) i 3. Infiniti (887 punktów). Średnia ocena w tym segmencie rynku to 870 punktów. W zestawieniu in minus wyróżniają się dwie marki ze Starego Kontynentu. Na drugim miejscu od końca (799 punktów) znalazł się Land Rover. Miano najgorszej marki premium (797 punktów) przypadło w udziale Alfie Romeo.



Przypominamy, że to już drugie w ostatnim czasie badanie satysfakcji klientów, w którym miano czarnych owiec przypada właśnie producentom należącym do Stellantisa. W konkurencyjnym badaniu satysfakcji nabywców - Consumer Reports 2020 - Alfa Romeo uznana została za najgorszego producenta pojazdów oferowanych za Oceanem. Paweł Rygas