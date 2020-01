Oto najbezpieczniejsze samochodu roku 2019

Euro NCAP - niezależna organizacja badająca poziom bezpieczeństwa samochodów sprzedawanych na rynkach Starego Kontynentu - podsumowała właśnie minionych dwanaście miesięcy.

Zdjęcie Tesla Model 3 to bardzo bezpieczny samochód / Producenci Kolejna seria testów Euro NCAP

W sumie testom zderzeniowym poddanych zostało 55 modeli. Co ważne - aż w 41 przypadkach - samochody otrzymały maksymalny wynik ogólny - pięciu gwiazdek. To jeden z najlepszych rezultatów w przeszło 20-letniej historii organizacji, której początki sięgają 1997 roku!

Zgodnie z tradycją, przy okazji podsumowania minionego roku, Euro NCAP przyznało nagrody "Best in class". Otrzymały je pojazdy, które w danej kategorii "wagowej" najlepiej poradziły sobie z wymagającymi sprawdzianami testów zderzeniowych.

W tym roku wyróżnienia przyznano aż w sześciu kategoriach mających odzwierciedlać najpopularniejsze segmenty rynku motoryzacyjnego Starego Kontynentu. Którzy producenci mają szczególne powody do radości?

Największym zwycięzcą okazał się beniaminek europejskiego rynku - marka Tesla. Amerykański producent zgarnął nagrodę "Best in class" w aż trzech kategoriach. Tesla model X otrzymała najwyższy wynik punktowy w testach zderzeniowych wśród tzw. "dużych SUVów" (nazwy kategorii określone są przez Euro NCAP). Teslę model 3 uznano za najbezpieczniejszy "duży samochód rodzinny", ex aequo z BMW 3, a także "najbezpieczniejszy samochód z napędem hybrydowym lub elektrycznym"! Warto dodać, że drugie miejsce w tej nietypowej kategorii zyskała - a jakże - Tesla model X!

Wśród "dużych suvów", obok Tesli X, na wyróżnienie zasłużył również nowy Seat Terraco. Wśród "dużych samochodów rodzinnych" wyróżniono jeszcze Skodę Octavię, jako model, który ustępuje wyłącznie Tesli 3 i BMW 3.



Za najbezpieczniejszy "mały samochód rodzinny" uznano Mercedesa CLA. Drugie miejsce zajęła Mazda 3.

W kategorii "niewielkich crossoverów i minivanów" najbezpieczniejszym nowym autem w Europie uznano Subaru Forestera. Wyróżnienia otrzymały ponadto: Mazda CX-30 oraz Volkswagen T-Cross.

W ostatniej z kategorii, obejmującej tracące udział w europejskim rynku pojazdy segmentu "supermini" (to m.in. wynik nowych regulacji dotyczących testów emisji spalin), nagroda "Best in Class" trafiła do Audi A1 oraz Renault Clio, który otrzymały identyczną ocenę. Na najniższym stopniu podium znalazł się natomiast Ford Puma.

Warto dodać, że ogół ubiegłorocznych testów obył się bez spektakularnych wpadek, jakich byliśmy świadkami chociażby w 2018 roku, gdy skandalicznie niskie wyniki zanotowały m.in.: Fiat Panda (zero gwiazdek!) czy Jeep Wrangler (jedna gwiazdka).

Najniżej ocenionymi pojazdami poddanymi testom zderzeniowym w roku 2019 były: Aiways U5, trojaczki Volkswagena (Skoda Citigo, Seat Mii i Volkswagen Up!) oraz Jeep Renegade. Wszystkie z wymienionych pojazdów ocenione zostały przez ekspertów Euro NCAP na - akceptowalne - trzy gwiazdki.