Orlen będzie miał nową nazwę. Obajtek ma nadzieję, że jeszcze w tym roku

Orlen może zmienić nazwę. Obecna nie przystaje do stanu faktycznego

Być może już niedługo Polski Koncern Naftowy zmieni swoją nazwę. Jak powiedział w rozmowie z ISBNews prezes koncernu Daniel Obajtek, rozważane są takie kroki. Zaznacza on jednak, że zmiana nie dotknie członu "Orlen". W opinii Obajtka ten nie podlega żadnym zmianom ze względu na znaczącą wartość marketingową. Nie zmieni się również logotyp koncernu.

Zmiana miałaby dotyczyć pierwszej części nazwy spółki. Zdaniem prezesa, w efekcie połączenia z Grupą Lotos, PGNiG, a wcześniej także z Grupą Energa, Orlen zbudował firmę multienergetyczną, wykraczającą w swojej działalności poza obszar naftowy. Z tego powodu sformułowanie "Polski Koncern Naftowy" ma nie pasować do stanu faktycznego. W opinii Obajtka słowo "naftowy" powinno zostać urzeczywistnione.

Orlen z nową nazwą być może jeszcze w tym roku

Nie podjęto jeszcze decyzji, co do ostatecznej nazwy koncernu. Rozpatrywane są różne możliwości, jak choćby wykorzystanie przymiotnika "multienergetyczny". Pod uwagę brane jest również skrócenie nazwy do samego "Orlen".

Zmiana nazwy nie leży jednak wyłącznie w gestii prezesa koncernu. Zgodę na taki krok będzie musiało wydać walne zgromadzenie spółki. Obajtek zakłada, że może to stać się "niebawem, możliwe, że jeszcze w 2023 roku".

