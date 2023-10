Spis treści: 01 Warany z Autosanu już jeżdżą. Trwają testy drogowe "tatrosana"

Chodzi o wozy budowane w Sanoku w ramach programu o nazwie GLADIUS. Zgodnie z jego założeniami na podwoziach 4×4 Waran umieszczone będą "wyrzutnie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych".

Warany z Autosanu już jeżdżą. Trwają testy drogowe "tatrosana"

Samochody opancerzone Waran określane są często mianem "tatrosanów". W rzeczywistości mamy bowiem do czynienia z licencyjną wersją wozów opracowanych przez Tatrę. W 2000 roku Polska Grupa Zbrojeniowa (Huta Stalowa Wola) zawarła umowę z firmą Tatra Export, w ramach której Czesi zobowiązali się zaprojektować i dostarczyć dokumentację pozwalającą na uruchomienie w Polsce produkcji opancerzonych pojazdów z napędem 4x4.

Zdjęcie Waran z Autosanu z wyrzutnią dronów systemu Gladius / fot. Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku /

Sam pojazd, który ochrzczony został przez polski przemysł zbrojeniowy mianem Warana, bazuje na podwoziu Tatry T815-7M3B21.372. Cechą charakterystyczną jest tzw. centralna rura szkieletowa, która chroni we wnętrzu elementy układu napędowego, jak chociażby wały napędowe. Pierwsze wozy bojowe na podwoziu Waran wyprodukowane w HSW S.A. Oddział Autosan w Sanoku przechodzą testy drogowe - informuje HSW.

Polskie drony na czeskich pojazdach z Autosanu

Testowana właśnie w Sanoku odmiana to Warany ze skróconą dwudrzwiową kabiną i skrzynią ładunkową. Na wozach zamontowane są wyrzutnie (rampy startowe) polskich dronów systemu GLADIUS. Autosan nie chwali się danymi technicznymi nowych pojazdów.



Wiadomo, że w standardowej specyfikacji (z ośmioosobową kabiną) i rozstawem osi 3650 mm masa wozu wynosi 13 ton, a ładowność - 5 ton.

"Tatrosan" zapewnia załodze ochronę balistyczną wg. STANAG 4569. Wóz, którego osobową odmianę traktować można jako konkurencję dla zakupionych niedawno używanych amerykańskim MRAP Cougar, jest w stanie rozpędzić się na drodze do 110 km/h i legitymuje się zasięgiem do 700 km. Dane trzeba jednak traktować mocno orientacyjnie, bo tajemnicą pozostają np. zastosowana przez HSW jednostka napędowa (Tatra lub Cummins).



GLADIUS czyli drony z WB Electronics dla Wojska Polskiego

Realizowany od maja 2022 roku program GLADIUS to kolejny krok na drodze do "udronowienia" polskich sił zbrojnych. Rolę efektorów systemu pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne GLADIUS z WB Electronics. Drony są zintegrowane z używanym w Siłach Zbrojnych RP systemem kierowania ogniem TOPAZ.



W maju 2022 roku MON zamówił cztery bateryjne moduły systemu GLADIUS. W skład każdego wchodzą:



wyrzutnie,



wozy dowodzenia,



wozy amunicyjne i obsługi technicznej,



zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych GLADIUS.



Warto przypomnieć, że sam GLADIUS to całkowicie polski produkt, opracowany przez polskich inżynierów. Drony wyposażone między innymi w głowice optoelektroniczne, umożliwiające rejestrację obrazu zarówno w świetle dziennym, jak i z wykorzystaniem termowizji. Ich zadanie to min. rozpoznanie i wyszukiwanie celów chociażby dla armatohaubic samobieżnych Krab, polowych wyrzutni rakietowych WR-40 Langusta (polska modernizacja radzieckiego systemu BM-21 Grad), czy wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu HIMARS/Homar.

Autosan idzie w kamasze

Przypominamy że legendarny producent autobusów z Sanoka od końca ubiegłego roku jest własnością Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wraz z przejęciem AUTOSAN sp. z o.o. z Sanoka przez Hutę Stalowa Wola S.A., od 1 grudnia 2022 roku firma zmieniła nazwę na Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku.



W przeciwieństwie do Jelcza, którego cała produkcja skupia się wyłącznie na sprzęcie militarnym, Autosan nie zrezygnował z produkcji cywilnej i rozwija ofertę autobusów. W ubiegłym roku w ofercie polskiego producenta zadebiutował wodorowy model SANCITY 12LFH wyposażony w ogniwa paliwowe.