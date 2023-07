Nowa Tesla za mniej niż 100 tys. zł. Amerykanie wybierają miejsce produkcji

Spis treści: 01 Przedstawiciele Tesli spotkają się indyjskim ministrem

02 Tesla już wcześniej prowadziła rozmowy z Indiami. Problemem były jednak wysokie podatki

03 Elon Musk poszukuje miejsc na nowe fabryki

Przedstawiciele Tesli spotkają się indyjskim ministrem

Jeszcze w tym miesiącu przedstawiciele Tesli mają spotkać się z ministrem handlu Indii. Rozmowy mają dotyczyć planów budowy fabryki, w której powstawać ma nowe, tanie auto kosztujące 24 tys. dolarów - podaje Reuters, powołując się na anonimowego informatora. Przy obecnym kursie to nieco ponad 96 tys. złotych. Zakład miałby produkować auta przeznaczone nie tylko na rynek lokalny, ale również na eksport.

Dla porównania, obecnie miano najtańszego auta w gamie Tesli dzierży Model 3. Na rodzimym, amerykańskim rynku ceny standardowej wersji (oferującej napęd na tylną oś) zaczynają się od 40 240 dolarów. W Polsce trzeba zapłacić co najmniej 205 990 złotych.

Reklama

Tesla już wcześniej prowadziła rozmowy z Indiami. Problemem były jednak wysokie podatki

Tesla już od jakiegoś czasu prowadziła rozmowy z indyjskimi władzami na temat potencjalnych inwestycji w tym kraju. Problemem były jednak wysokie podatki importowe. Tesla walczyła o ich obniżenie. Rząd Indii tłumaczył, że w ten sposób chce wspierać lokalną produkcję pojazdów elektrycznych. Niewykluczone, że Muskowi i indyjskim politykom udało się w końcu osiągnąć porozumienie.

Dla producentów elektryków (w tym Tesli) Indie mogą być bardzo ciekawym miejscem. Choć kraj jest trzecim największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie, to auta na prąd stanowią tam zaledwie 2 proc. - podaje Reuters.

Elon Musk poszukuje miejsc na nowe fabryki

Zgodnie z deklaracją Muska, od 2030 roku amerykański producent chce sprzedawać blisko 20 milionów samochodów rocznie. Oczywiście do zrealizowania tego ambitnego celu potrzebna jest większa liczba zakładów. Obecnie Tesla posiada fabryki we Freemont w Kalifornii, Austin w Teksasie, Szanghaju w Chinach i w Grünheide pod Berlinem. Kolejny zakład marka buduje w Meksyku. To jednak za mało, by zrealizować tak ambitny cel.

W ostatnim czasie Musk sporo czasu poświęcił na spotkania z politykami różnych krajów. Na liście znaleźli się m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Włoch Giorgia Meloni. W czerwcu tego roku właściciel Tesli spotkał się również z premierem Indii, Narendrą Modim. Po spotkaniu Musk twierdził, że jest "niesamowicie podekscytowany przyszłością Indii".