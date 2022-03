Wydatki skupią się wokół programu "Future:Fast Forward". Ten obejmować ma m.in. otwarcie fabryki ogniw baterii w Sagunto w Walencji, która zatrudni ponad 3000 osób. Ponadto, CUPRA zapowiedziała, że w 2024 roku w jej portfolio pojawi się zupełnie nowy, zelektryfikowany SUV w wersjach mild-hybrid i plug-in-hybrid.



Największa inwestycja przemysłowa w dziejach Hiszpanii

Plan jest bardzo ambitny. 7 miliardów euro na zelektryfikowanie Hiszpanii to największa inwestycja przemysłowa w historii tego kraju.



"Ten projekt jest bardzo ważny - dla Volkswagena, Hiszpanii i całej Europy. Naszą ambicją jest zelektryfikowanie Hiszpanii i jesteśmy gotowi wraz z dostawcami zewnętrznymi zainwestować ponad 7 miliardów euro w przystosowanie naszych fabryk w Martorell i Pampelunie oraz stworzenie nowego obiektu, który zajmie się produkcją baterii elektrycznych w Walencji" - powiedział Thomas Schmall, członek Zarząd Volkswagen AG, odpowiedzialny za technologię i przewodniczący Rady Dyrektorów SEAT S.A.

Grupa Volkswagen dąży do zdolności produkcyjnej 40 GWh rocznie i planuje zatrudnić w Walencji ponad 3000 osób. Harmonogram jest napięty: aby być gotowym do rozpoczęcia produkcji w 2026 roku, budowa zakładu musi rozpocząć się do końca 2022 roku. Fabryka w Walencji będzie zasilana energią odnawialną, która umożliwi zrównoważoną produkcję akumulatorów. Celem firmy jest zelektryfikowanie Hiszpanii poprzez utworzenie Europejskiego Centrum Pojazdów Elektrycznych, zbudowanie zakładu produkcji ogniw akumulatorowych i pełnego ekosystemu lokalnego.



"Program Future: Fast Forward ma potencjał, aby przekształcić hiszpański przemysł motoryzacyjny i zdemokratyzować mobilność elektryczną w całej Europie. Ponad 7 miliardów euro, które Grupa Volkswagen i SEAT S.A. zmobilizują dla tej inicjatywy będzie największą inwestycją przemysłową w historii Hiszpanii" - powiedział Wayne Griffiths, prezes SEAT S.A.

CUPRA zapowiada cztery nowe modele

Przy okazji konferencji ogłoszono także wprowadzenie nowego modelu marki CUPRA. Zelektryfikowany SUV w wersjach mild-hybrid i plug-in-hybrid pojawi się w 2024 roku i będzie produkowany na Węgrzech. Nowa generacja technologii PHEV zapewni mu zasięg około 100 km w trybie elektrycznym.



Zapowiedziano też pojawienie się w przyszłości innych całkowicie elektrycznych samochodów. Wśród nich znajdzie się CUPRA Tavascan, która będzie miała swoją premierę w 2024 roku oraz odważna interpretacja miejskiego samochodu elektrycznego, zaplanowana na 2025 rok. W bieżącym roku CUPRA planuje podwoić swoją sprzedaż, powiększyć sieć sprzedaży i obroty do 5 miliardów euro.



Pomimo szeregu trudności CUPRA potroiła swoją sprzedaż, osiągając wynik prawie 80 000 egzemplarzy, a jej obroty wzrosły z 932 milionów euro w 2020 roku do prawie 2,2 miliarda euro w 2021 roku.



Ubiegłoroczna sprzedaż marki Seat przekroczyła 391 000 egzemplarzy samochodów. Stanowi to 2-procentowy spadek od 2020 roku. Wart odnotowania jest fakt, że w sumie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych obu marek wzrosła czterokrotnie z 15 000 do 61 000 samochodów.

