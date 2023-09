Spis treści: 01 NIK skontrolował działalność polskiej spółki

02 Przedłużający się proces realizacji projektu

03 Kontrowersyjne lokalizacja fabryki w Jaworznie

Najwyższa Izba Kontroli zdecydowała się przeprowadzić inspekcję w sprawie spółki ElectroMobility Poland SA - przedsiębiorstwa odpowiadającego za stworzenie i produkcję "pierwszego narodowego samochodu elektrycznego". Jak możemy wyczytać z publikowanego właśnie oficjalnego sprawozdania - w wyniku kontroli Izba stwierdziła liczne nieprawidłowości związane z realizacją celów strategicznych. Zastrzeżenia wzbudził także fakt dofinansowania przez rząd spółki kwotą 250 milionów złotych, pochodzącą z Funduszu Reprywatyzacji.

NIK skontrolował działalność polskiej spółki

Przeprowadzona kontrola NIK wzbudziła sporo pytań o zasadność przyznania środków pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji. Mowa tu o 250 mln zł, które firma ElectroMobility Poland SA otrzymała w drugiej połowie 2021 rok od Prezesa Rady Ministrów. Raport ocenia to działanie jako "nierzetelne i niosące za sobą ryzyka co do gospodarności", zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze zostały przekazane na projekt, który mógł nie mieć - nie tylko w momencie jego udzielenia, ale według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych - finansowania na pozostałą część realizacji.

Zdjęcie Izera ma powstawać na platforma SEA od chińskiego Geely / Informacja prasowa

Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła ponadto, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie podejmowała żadnej kontroli w kwestii przestrzegania zapisów powyższej umowy inwestycyjnej. Nawet będąc świadomym, że spółka ElectroMobility Poland nie dotrzymuje sprecyzowanych terminów. Jak czytamy w sprawozdaniu, NIK ustalił, że już według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. projekt nie był realizowany zgodnie z harmonogramem, a odstępstwa od założeń miały miejsce też w kolejnych miesiącach.

Choć kontrola Najwyższej Izby Kontroli nie wykazała nieprawidłowości w kwestiach wypłat zatrudnionej przez EMP załogi, wątpliwości wzbudziły kwoty przeznaczone na wynagrodzenie zarządu. Zdaniem NIK osobom zasiadającym w radzie nadzorczej spółki wypłacano pensje, których wysokość przekraczała limity wyznaczone przez walne zgromadzenie spółki. Producenci Izera to już nie „narodowa” marka. Teraz to państwowa marka samochodów!

Przedłużający się proces realizacji projektu

Raport NIK zwraca także uwagę na przedłużający się proces realizacji projektu budowy samochodu elektrycznego Izera. Według urzędników, inwestycja nie wyszła poza fazę przygotowawczą do dnia zakończenia kontroli. NIK podkreśla, że rynek samochodów elektrycznych cechuje się wysoką dynamiką rozwojową i silną konkurencją rynkową. Przedłużający się w nieskończoność proces realizacji może skutkować "przegapieniem" dogodnej szansy rynkowej.

W połowie 2022 roku poziom wykonania (stan realizacji mierzony wykonaniem wydatków) w kluczowej pozycji "Rozwój produktu i fabryki" wyniósł, względem przewidzianej w harmonogramie, wartość 4%.