Długi weekend, grill, znajomi i... jedno czy dwa piwa bezalkoholowe. Brzmi bezpiecznie, prawda? Tylko że nie zawsze. Choć bezalkoholowe z definicji oznacza napój, który nie powinien wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów, rzeczywistość bywa bardziej skomplikowana. Czasem nawet po takim piwie alkomat potrafi zaskoczyć - i to nie w pozytywny sposób.

Piwo bezalkoholowe a przepisy - co mówi prawo?

Zacznijmy od podstaw. Zgodnie z polskim prawem, piwo bezalkoholowe to takie, które zawiera maksymalnie 0,5 proc. alkoholu. Dla porównania, zwykłe piwo ma zazwyczaj 4-6 proc. Tyle że nawet te 0,5 proc. to wciąż alkohol, i choć to śladowa ilość, może wpłynąć na wynik badania alkomatem - zwłaszcza tuż po spożyciu.