Mały, prosty, tani - Fiat 126p, zwany u nas Maluchem, to samochód, który zmotoryzował Polskę. Dziś, w erze powrotów do kultowych modeli z przeszłości, coraz więcej producentów stawia na sentymenty. Renault wskrzesiło Piątkę, Volkswagen zrobił to z kultowym busem, a Fiat? Ten wciąż siedzi cicho, choć włoskie studio MA-DE już kilka lat temu pokazało projekt, który może rozbudzić emocje fanów starej motoryzacji. Mowa o 126 Vision, czyli wizji nowoczesnego Malucha - oczywiście w wersji elektrycznej.

Projekt 126 Vision nie jest nowinką - pojawił się już w 2020 roku. Ale dziś, w dobie powszechnej elektryfikacji i dążenia do tanich miejskich samochodów, jego koncepcja nabiera nowego sensu. Za projekt odpowiada Andrea Della Vecchia ze studia MA-DE. Co ciekawe, nie chodziło o futurystyczną zabawkę z odrealnionym designem. Wręcz przeciwnie - projekt celowo zachował proporcje, kształt i kluczowe detale starego Malucha. Kwadratowe reflektory, charakterystyczna linia dachu, przetłoczenia - wszystko to zostało odtworzone z wyczuciem, ale we współczesnym stylu.