Fiat 126p to pierwszy motoryzacyjne marzenie Polaka

Z czasem pojemność skokowa jednostki napędowej zwiększyła się do 652 ccm, moc podniesiona została do 24 KM. Według danych technicznych, Fiat 126p z silnikiem o pojemności 0,6 l przyspieszał do 100 km/h w 54 s i osiągał prędkość 105 km/h.