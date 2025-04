Dopłata do roweru elektrycznego - kto może skorzystać?

Z dopłaty skorzystać może praktycznie każdy pełnoletni obywatel. Program nie przewiduje ograniczeń dochodowych. Co więcej - nie trzeba być mieszkańcem dużego miasta. Rząd chce wesprzeć zwłaszcza osoby z terenów wykluczonych transportowo - z małych miejscowości, wsi, osoby starsze czy mniej sprawne.

Na rower elektryczny można dostać maksymalnie 2500 zł (do 50% wartości), a na rower cargo lub wózek rowerowy - nawet 4500 zł. Warunek jest jeden: pojazd musi spełniać techniczne normy i być wyprodukowany w UE. Kupując tani rower z Chin, nie ma co liczyć na dopłatę - i dobrze wiedzieć, dlaczego.

Uwaga na chińskie rowery elektryczne z napędem o mocy powyżej 250 W - według polskiego prawa to już nie rower, a motorower. A to oznacza obowiązkową rejestrację, tablicę, ubezpieczenie OC i prawo jazdy kategorii AM. Kupując taki sprzęt, bez załatwienia formalności - można się łatwo "wpakować". Mandaty za brak OC sięgają nawet 1560 zł, a za jazdę bez uprawnień - grzywna minimum 1500 zł.