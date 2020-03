Luksusowe SUV-y - które są najtańsze w utrzymaniu?

Portal analityczny Kelley Blue Book przyjrzał się luksusowym SUV-om, które są najtańsze w zakupie i utrzymaniu w skali pięciu lat. Chociaż badanie przeprowadzono z myślą o amerykańskim rynku, zwycięzcami aż trzech kategorii w rankingu Lowest 5-Year Cost to Own są popularne w Europie modele Lexusa.

Lexus UX przed Volvo XC40

W kategorii określanej przez przedstawicieli Kelly Blue Book jako Subcompact Luxury SUV pierwsze miejsce zajął Lexus UX. Na niskie koszty posiadania tego modelu składają się niewygórowana cena jak na auto tej klasy, wolna utrata wartości i niezawodność typowa dla aut Lexusa. Amerykanie pochwalili również niskie zużycie paliwa, zwłaszcza w wersji hybrydowej auta, a także pewność prowadzenia. Na plus oceniono ponadto jakość wykończenia wnętrza, obecność wielu systemów bezpieczeństwa czynnego oraz systemu multimedialnego z obsługą CarPlay i AndroidAuto. Koszt zakupu i posiadania Lexusa UX przez pięć lat jest oceniany przez przedstawicieli Kelley Blue Book na 46 215 dolarów.

Na drugim miejscu znalazł się szwedzki konkurent Lexusa UX, Volvo XC40. Analitycy wyróżnili auto za interesujący design, ciekawe rozwiązania, mnogość systemów bezpieczeństwa oraz zaawansowanie techniczne. Przewidywany koszt posiadania auta w skali pięciu lat określono na 48 137 dolarów. Na trzecim miejscu znalazło się BMW X1, którego zakup i użytkowanie w tym samym okresie wymaga wydania 48 807 dolarów.

NX na czele kategorii Compact Luxury SUV



W kategorii Compact Luxury SUV na pierwszym miejscu również zameldowało się auto Lexusa. To NX, najchętniej kupowany w Europie model marki. Podobnie jak Lexusa UX, Amerykanie wyróżnili auto za jakość wykonania, niezawodność, oszczędność i wysoką wartość rezydualną. Przedstawiciele Kelley Blue Book podkreślili bardzo dobre wyciszenie wnętrza auta, szerokie wyposażenie, dostępność wielu systemów bezpieczeństwa czynnego oraz system multimedialny z łącznością Apple CarPlay i Android Auto w standardzie.



Zdjęcie Lexus NX / INTERIA.PL

Zakup i posiadanie Lexusa NX w skali pięciu lat kosztuje właściciela około 47 881 dolarów. Drugą i trzecią lokatę w kategorii zajęły modele niedostępne oficjalnie w Europie - Acura RDX oraz Lincoln Corsair. Koszty posiadania tych aut oceniono odpowiednio na 51 884 i 52 423 dolarów.

Lexus RX i amerykańska konkurencja

Hattrick Lexusowi zapewnił model RX, który zajął pierwsze miejsce w zestawieniu Best 2-Row Midsize Luxury SUV. Autorzy rankingu podkreślili, że choć auto jest dostępne w wydłużonej wersji z trzema rzędami siedzeń, to pod uwagę wzięto popularniejszą wersję pięciomiejscową. Również w przypadku tego modelu o zwycięstwie zadecydowała oszczędność paliwa, jakość wykonania oraz wolna utrata wartości. Analitycy podkreślili również odważną stylistykę auta oraz komfort jazdy i pewność prowadzenia. Szacowany koszt zakupu i posiadania Lexusa RX przez pierwsze pięć lat to 56 252 dolarów.



Zdjęcie Lexus RX / INTERIA.PL

Podium w kategorii Best 2-Row Midsize Luxury SUV uzupełniają kolejne auta, których w europejskich salonach nie znajdziemy. Na drugim miejscu znalazł się Cadillac XT5 z wynikiem 61 580 dolarów, a na trzecim Lincoln Nautilus, na którego w ciągu pięciu lat trzeba wydać około 61 693 dolarów.

Duże i jeszcze większe SUV-y

Nagrody 5-Year Cost to Own przyznano ponadto w kategoriach Best 3-Row Midsize Luxury SUV oraz Best Full-Size Luxury SUV. Tutaj zdecydowanie rządzą modele przeznaczone na rynek amerykański, gdzie ogromne SUV-y cieszą praktycznie niespotykaną w innych zakątkach świata popularnością. W pierwszej kategorii zwycięzcą okazała się Acura MDX, której posiadanie przez pięć lat to koszt około 55 270 dolarów. Na drugim miejscu znalazło się Infiniti QX60 (56 730 dolarów), a trzecie zajął Buick Enclave (60 985 dolarów).

W kategorii Best Full-Size Luxury SUV najtańsze w zakupie i utrzymaniu okazje się Infiniti QX80 z wynikiem 83 155 dolarów, drugie miejsce zajmuje Mercedes-Benz GLS (85 638 dolarów), a trzecie Lincoln Navigator (91 407 dolarów).