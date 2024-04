Lexus przygotował specjalną wystawę. Wielki ekran i "osobisty wschód słońca"

Spis treści: 01 Lexus przygotował wystawę "Time". Inspiracją było auto koncepcyjne

Lexus przygotował wystawę "Time". Inspiracją było auto koncepcyjne

Od 16 kwietnia w Mediolanie trwa Milan Design Week, czyli jedno z największych wydarzeń w świecie designu, w którym biorą udział projektanci, studia i firmy z branży projektowej. Obecny jest na nim również Lexus, który na tegoroczną edycję wydarzenia przygotował specjalną wystawę o nazwie "Time". Jak informuje japoński producent, ma ona być wyrazem wizji mobilności przyszłości Lexusa.

Na wystawie zwiedzający mogą zobaczyć dwie instalacje, dla których inspiracją był prototypowy model - Lexus LF-ZC. Jest to zapowiedź modelu produkcyjnego, który pojawi się na rynku w 2026 roku. Samochód wyróżnia się m.in. bardzo eleganckim nadwoziem oraz elektrycznym napędem. Dzięki pryzmatycznym akumulatorom litowo-jonowym oraz większej wydajności układu napędowego zasięg elektryków nowej generacji ma być nawet dwukrotnie wyższy w porównaniu z modelami produkowanymi obecnie.

Zdjęcie Inspiracją wystawy był koncepcyjny model Lexusa - LF-ZC. / Adam Majcherek / INTERIA.PL

Wielki ekran, dwumetrowe rzeźby i 31 głośników

Pierwszą z instalacji, które można zobaczyć na wystawie Lexusa, jest praca pod tytułem "Beyond the Horizon", którą stworzył Hideki Yoshimoto. Składa się ona z szeregu rzeźb o wysokości dwóch metrów. Każda z nich emituje indywidualne efekty świetlne. Pojawił się również ogromny ekran projekcyjny (4 m wysokości i 30 m szerokości), który pokazuje stale zmieniające się widoki horyzontu. W centralnej części instalacji znajduje się właśnie prototyp japońskiego producenta.

Zdjęcie Za instalację "Beyond the Horizon" odpowiada Hideki Yoshimoto. / materiały prasowe

Uzupełnienie wystawy stanowi muzyka "Abstract Music", którą skomponował Keiichiro Shibuya. Co ciekawe dźwięki generowane są w czasie rzeczywistym. Jest to wynik zaprogramowania "ogromnej ilości danych dźwiękowych". Za rozprzestrzenianie dźwięku odpowiada 31 głośników zainstalowanych w całym obiekcie. Zdaniem Lexusa dźwięki "ewoluują w nieskończoność" i nie ma dwóch takich samych momentów.

Filozofia Lexusa jest zorientowana na człowieku i wierzymy, że zapewnianie ludziom wyjątkowych doświadczeń w epoce, w której technologia pozwoli samochodom przewidywać i ewoluować wraz z klientem, zaczyna się od zbadania relacji między ludźmi a samym czasem powiedział Simon Humphries, Lexus Chief Branding Officer

16 lamp solarnych i "osobisty wschód słońca"

Druga instalacja znajdująca się na wystawie Lexusa nosi nazwę "8 Minutes and 20 Seconds". Jej autorką jest holenderska projektantka Marjan van Aubel. Tytuł nawiązuje do czasu, którego potrzebuje światło, by dotrzeć ze Słońca do Ziemi. W pracy znajdziemy samochód ustawiony wśród holograficznych drzew i "odblaskową część wypoczynkową na tle interaktywnego słońca", które stworzone jest z kręgu 16 lamp solarnych i zmienia kolor, kiedy odwiedzający dotkną czujnika wykonanego z tkaniny bambusowej.

Zdjęcie Autorką instalacji „8 Minutes and 20 Seconds” jest holenderska projektantka Marjan van Aubel. / materiały prasowe

Czujnik wysyła sygnał, który wyzwala "osobisty wschód słońca dla każdej osoby". Można także usłyszeć naturalne dźwięki, takie jak np. szelest bambusa. Cała instalacja wykorzystuje energię słoneczną za sprawą organicznych ogniw fotowoltaicznych, a następnie magazynowaną we wbudowanych akumulatorach.

Jak długo można oglądać wystawę Lexusa?

Jak informuje Lexus, tegoroczną wystawę można oglądać do 21 kwietnia w przestrzeniach Art Point oraz Art Garden na terenie mediolańskiego Super Studio Piu.