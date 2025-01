Od stycznia do grudnia 2024 roku w Polsce zarejestrowano 53 551 nowych jednośladów, czyli o 38,7 proc. więcej niż rok wcześniej – informuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Większość w tym zestawieniu stanowiły motocykle. Od stycznia do grudnia 2024 roku do klientów trafiło 39 809 pojazdów – to o 43,4 proc. więcej w porównaniu do dotychczas rekordowego 2023 r. PZPM zwraca uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat udało się podwoić poziom rejestracji. W samym grudniu do klientów trafiły 3 413 motocykli – o 258,1 proc. więcej niż w grudniu 2023 r.