Legenda rajdów w świątecznym wydaniu. Taką choinkę rozumiemy

Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Z tego powodu w wielu polskich domach na dobre rozświetliły choinki i ozdoby świąteczne. Do celebracji tego wyjątkowego okresu dołączyło także Audi, które postawiło na dosyć niekonwencjonalną dekorację. Wybór padł bowiem na legendarny model Audi quattro Rallye S1, który dominował i błyszczał w latach 80-tych w rajdowej grupie B. Teraz błyszczy również na zasłużonej motorsportowej emeryturze, ozdobione ponad 800 ledowymi lampkami świątecznymi.

Zdjęcie Audi Quattro ozdobione ponad 800 ledowymi lampkami świątecznymi / materiały prasowe

Audi Quattro - krótka historia prawdziwej legendy

Fanom rajdów samochodowych tego modelu przedstawiać nie trzeba. Audi quattro Rallye S1, które w latach osiemdziesiątych świeciło triumfy w słynnej Grupie B, zdążyło przejść już do historii. Napędzany na cztery koła i dysponujący mocą ponad 450 KM pojazd był jednym z pierwszych, który udowodnił przewagę napędu quattro na odcinkach rajdowych. Doskonałe właściwości jezdne i dynamika, które samochód osiągał, wywołały zdumienie w całym świecie motoryzacyjnym. Dla czterech pierścieni rozpoczął się okres spektakularnych triumfów. W latach 1982 — 1984, samochody te zdobyły po dwa mistrzostwa świata kierowców i marek. W następstwie tych triumfów koncern z Ingolstadt skoncentrował się na torach wyścigowych.

Zdjęcie Audi quattro Rallye S1 w latach osiemdziesiątych świeciło triumfy w słynnej Grupie B / Getty Images

Chociaż wyjątkowy reprezentant czterech pierścieni był od samego początku projektowany z myślą o rajdach samochodowych, konstruktorzy pokusili się także o stworzenie jego wariantu "cywilnego". Ze względu jednak na ograniczoną dostępność, do dziś stanowi ona prawdziwą gratkę dla koneserów. Dość powiedzieć, że łącznie z wersjami rajdowymi powstało zaledwie 220 sztuk Audi Sport quattro.

Pod maską wersji drogowej pracował pięciocylindrowy silnik o pojemności 2,1-litra z turbosprężarką osiągający moc 306 KM. Przyspieszenie do pierwszych 100 km/h zajmowało mu 4,9 sekundy, a prędkość maksymalna wynosiła 250 km/h. Wersja rajdowa miała moc podniesioną do 450 koni mechanicznych i do pierwszych 100 km/h rozpędzała się w 3,5 sekundy.

Zdjęcie Audi quattro Rallye S1 / Getty Images

Wśród 220 egzemplarzy było też 20 sztuk specjalnej wersji Audi quattro S1 o mocy 530 KM. Ta wersja pierwsze 100 km/h osiągała po 2,6 sekundy. Najmocniejsza odmiana modelu w specjalnym wydaniu Pikes Peak miała dodatkowy pakiet aerodynamiczny i moc podniesioną do 598 koni mechanicznych.

Audi quattro brało udział w zawodach od roku 1981 do 1987

Czteronapędowa rajdówka od Audi jest do dziś uznawana za konstrukcję, która odmieniła historię rajdów. Samochód brał udział w zawodach od roku 1981 do 1987, w tym we wszystkich edycjach Rajdowych Mistrzostwach Świata słynnej Grupy B. To właśnie w tym czasie zespołom Audi udało się zdobyć:

W 1981 roku

3 zwycięstwa w Rajdowych Mistrzostwach Świata (Audi quattro)

W 1982 roku

Zwycięstwo w klasyfikacji producentów Rajdowych Mistrzostw Świata (Audi quattro)

W 1983 roku

Zwycięstwo w klasyfikacji kierowców Rajdowych Mistrzostw Świata (Audi quattro)

W 1984 roku

Zwycięstwo w klasyfikacji kierowców i producentów Rajdowych Mistrzostw Świata (Audi quattro)

W 1985 roku

Zwycięstwo w Rajdzie San Remo (Audi Sport quattro S1)

Zwycięstwo w wyścigu Pikes Peak Hillclimb (Audi Sport quattro S1)

Zwycięstwo w Rajdzie Hongkong-Pekin (Audi quattro)

W 1986 roku

Zwycięstwo w wyścigu Pikes Peak Hillclimb (Audi Sport quattro S1)

Zwycięstwo w Rajdzie Hongkong-Pekin (Audi quattro)

W 1987 roku

Zwycięstwo w wyścigu Pikes Peak Hillclimb (Audi Sport quattro S1)