Łada wznawia produkcję samochodów. Oto, co będą mogli kupić Rosjanie

Produkcja stanęła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Produkcja Łady Granta, która przez całe lata była najchętniej kupowanym nowym samochodem w Rosji, stanęła po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ze względu na sankcje i brak dostępu do importowanych części, w marcu wstrzymano produkcję we wszystkich zakładach AwtoWAZ. Licząca kilkadziesiąt tysięcy ludzi załoga dostała wolne i otrzymuje od tamtej pory 2/3 pensji.

W maju Renault ostatecznie za symboliczną cenę 1 rubla sprzedało swoje udziały w AwtoWAZ. Rosjanie odzyskali kontrolę nad firmą, ale stracili dostęp do francuskich części. Z tego względu w Rosji zmieniono prawo, umożliwiając rejestracje samochodów spełniających normę emisji Euro 2 i pozbawionych podstawowych - z punktu widzenia Europejczyka - elementów wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa.

Bieda-Łada jak z ubiegłego wieku

Łady Granta, które wkrótce zaczną wyjeżdżać z fabryk AwtoWAZ będą pozbawione m.in. ABS-u, poduszek powietrznych, systemu łączności powypadkowej ERA-GLONASS (czyli odpowiednika e-Call-a), czy elektrycznych szyb. Dostaną za to silnikiem 1.6 o mocy 90 KM, który po usunięciu sondy lambda będzie spełniał normę emisji Euro 2 zamiast Euro 5.

Wg jeszcze nieoficjalnych informacji zubożona Granta ma kosztować od 640 tysięcy rubli, czyli o 88 tys. rubli mniej niż kosztowały samochody przed wojną. Czas pokaże, czy to pozwoli odbudować rosyjski rynek, który po wybuchu wojny całkowicie się załamał. W marcu 2022 roku w Rosji sprzedano o 63 proc. nowych samochodów mniej niż w marcu 2021 roku.

Łada Granta. Auto z 2011 roku

Łada Granta to sedan samochód zaliczany do segmentu B, zaprezentowany w 2011 roku. Premiera przeszła do historii, ówczesny premier Rosji, Władomir Putin, najpierw nie mógł otworzyć bagażnika, a później uruchomić silnika. Sztuka ta udała mu się za piątym razem.

W 2014 roku gama Granty została poszerzona o liftbacka i pickupa. W 2018 roku Granta została dość mocno zmodernizowana, już przy udziale Francuzów, którzy w 2014 roku przejęli pakiet kontrolny AwtoWAZ.

Poza zmianą wyglądu przedniej i częściej nadwozia, wzbogacono wyposażenie. W zależności od wersji samochód mógł być wyposażony w podrzewane siedzenie, przednią szybę i lusterka, czujniki deszczu, zestaw głośnomówiący oraz rosyjski odpowiednik systemu e-Call, a także ABS, alufelgi, cztery poduszki powietrzne, elektrycznie sterowane wszystkie szyby i klimatyzację.



Dzięki temu w 2019 i 2020 roku Łada Granta była najchętniej kupowanym nowym samochodem w Rosji.

