Krótka historia reaktywowanej marki Borgward. Upadłość i likwidacja

Borgward to niemiecka marka, która produkowała samochody samochody w latach 1929 - 1961. Jej bestsellerem był model o nazwie Isabella, którego w latach 50. ubiegłego wieku sprzedano ponad 200 tysięcy, Borgward był wówczas trzecim największym niemieckim producentem aut.

Kłopoty firmy pojawiły się w na przełomie lat 50. i 60. Borgward chciał produkować pojazdy zaawansowane techniczne i nowatorskie, jednak miał problemy z jakością i to doprowadziło go do upadku.

Rok 2014. Borgward reaktywacja

W 2015 roku na salonie we Frankrucie niespodziewanie pokazano pierwszy model reaktywowanej marki Borgward. Za przedsięwzięciem stali Chińczycy, prawa do marki w 2014 roku nabyła firma Foton Motor, należąca do BAIC Group.

Co ciekawe, Chińczycy zamierzali sprzedawać Borgwardy głównie na własnym rynku, na który w latach 2015 - 2019 wprowadzili cztery crossovery różnej wielkości o nazwach BX3, BX5, BX6 i BX7. To właśnie ten ostatni model, wielkościowo odpowiadający Audi Q5, Chińczycy pokazali na salonie we Frankfurcie w 2015 roku, dając sygnał, że chcą wejść również na rynek europejski.

W roku 2018 pojawiły się doniesienia, że Borgward zawarł stosowne umowy, dzięki którym zapewnił sobie sieć autoryzowanych serwisów w Niemczech. Jednocześnie ruszyła internetowa sprzedaż modelu BX7 w wersji premierowej (samochód wyceniono na 44 200 euro). Borgward BX7 był oferowany wyłącznie z klasycznym napędem spalinowym, źródłem mocy był dwulitrowy, doładowany silnik o mocy 224 KM. Producenci Borgward wraca do Europy

Rok 2019 najlepszym w krótkiej historii Borgwarda. A potem wybuchła pandemia

2019 rok był najlepszym w krótkiej historii reaktywowanego Borgwarda, wówczas udało się sprzedać w Chinach 55 tys. samochodów. Jednak potem nastał kryzys pandemiczny, z którego firma się już nie podniosła - w 2021 roku sprzedaż zamknęła się liczbą 3600 samochodów, co wygenerowało straty w wysokości 4,7 mld juanów (około 660 mln dolarów). Borgward zresztą nigdy nie był rentowny - w latach 2016-2018 zanotował łączną stratę w wysokości 4 mld juanów (około 560 mln dolarów).

W efekcie Foton podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości i likwidacji marki Borgward. Stosowne postanowienie zostało już wydane przez sąd w Pekinie.

