Kolejna inwestycja Toyoty w Polsce gotowa

Producenci Toyota Yaris Cross z napędami z Polski

Przekładnia współpracuje z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w Jelczu-Laskowicach.

W ramach inwestycji w obie linie produkcji przekładni hybrydowych Toyota rozbudowała w Wałbrzychu zakład odlewni o 1700 m2 oraz zainstalowała w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie obróbcze, linię produkcji silników elektrycznych MG1 oraz linię montażu. Dodatkowo pod koniec roku w Wałbrzychu uruchomiona zostanie kolejna linia silników hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross zostanie podwojona. W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu zatrudnił dodatkowo ponad 300 pracowników.

To piąty z pakietu sześciu projektów hybrydowych uruchamianych w polskich fabrykach na przestrzeni lat 2018-2021. Po uruchomieniu wszystkich projektów w 2022 roku w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będą trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA. Dodatkowo, w roku 2020 w TMMP rozpoczął działalność Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, którego celem jest przyspieszenie procesu testowania napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie. Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do 2022 roku wzrośnie do prawie 6 miliardów złotych, możliwości produkcyjne do 1,65 miliona podzespołów rocznie a zatrudnienie do ponad 3000 osób.

Najnowsze inwestycje TMMP stanową kluczowy element strategii Toyota Motor Europe, która ma na celu dalszą lokalizację w Europie produkcji elektrycznych napędów hybrydowych tak, by zrealizować założenia firmy polegające na sprzedaży 1,4 mln pojazdów rocznie do 2025 r. W planach Toyoty w 2025 90% sprzedaży będzie obejmowało zelektryfikowane układy napędowe: hybrydowe, hybrydowe typu plug-in oraz zeroemisyjne zasilane bateriami lub wodorem.

***