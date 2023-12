Japoński producent wstrzymał produkcję aut. Oszukiwał przez dziesięciolecia

Spis treści: 01 Skandal w Daihatsu. Od dziesięcioleci fałszowało testy zderzeniowe

Skandal wybuchł tuż przed świętami, chociaż pierwsze informacje o nieprawidłowościach w Daihatsu pojawiały się już kilka miesięcy wcześniej. W kwietniu firma przyznała, że sprawą są objęte cztery modele produkowane w latach 2022 i 2023 w zakładach w Tajlandii i Malezji. Z kolei w maju ogłoszono wstrzymanie produkcji dwóch modeli o napędzie hybrydowym, które powstawały w Japonii.

We wszystkich przypadkach chodziło o to, że do homologacyjnych testów zderzeniowych podstawiano samochody nieco inne niż później trafiały do produkcji.

Prawdziwą skalę afery ujawnił przygotowany przez niezależnych ekspertów raport. Wskazano w nim 174 nieprawidłowości w 25 różnych kategoriach testów, a najstarsze przeprowadzono w 1989 roku.

Problemy wykazano w 64 różnych modelach, zarówno marki Daihatsu, jak również w samochodach wyprodukowanych przez Daihatsu dla Toyoty, Mazdy i Subaru. Większość pojazdów objętych aferą to mikrosamochody, znane w Japonii jako "kei-cars", niezwykle popularne ze względu na preferencje podatkowe. Oszustwa miały nasilić się w przypadku modeli produkowanych od 2014 roku.

W efekcie japońskie Ministerstwo Transportu wszczęło oficjalne dochodzenie i kontrolę w siedzibie Daihatsu w Osace, zaś samo Daihatsu najpierw ogłosiło wstrzymanie dostaw, a następnie poinformowało o wstrzymaniu produkcji we wszystkich czterech zakładach zlokalizowanych w Japonii. W oficjalnym komunikacie zatrudniającej 9 tys. osób firmy czytamy, że przestój potrwa przynajmniej do końca stycznia 2024 roku. Rzecznik Daihatsu przyznał jednak, że obecnie nie jest w stanie określić żadnego terminu, w którym produkcja mogłaby zostać wznowiona.

To oczywiście będzie miał wpływ na cały łańcuch dostawców części. Według danych firmy analitycznej Teikoku Databank w Japonii jest co najmniej 8100 firm współpracujących z Daihatsu.

Daihatsu to firma założona w 1907 roku, jej siedziba znajduje się w Osace. Początkowo Daihatsu produkowało silniki, a w 1931 roku wprowadziło do sprzedaży pierwszy trójkołowy pojazd. Od 1967 roku firma znajduje się pod kontrolą Toyoty.

W ostatnim roku finansowym (liczonym od marca 2022 do marca 2023) Daihatsu wyprodukowało 1,7 mln samochodów, z czego około połowa została sprzedana w Japonii, a pozostałe trafiły głównie na rynki Azji Południowo-Wschodniej.

Samochody Daihatsu przez krótki czasu można było oficjalnie kupować w Europie. Marka nie zdobyła jednak popularności i na początku drugiej dekady XXI wieku zniknęła za Starego Kontynentu.