Hybrydy to ich największy skarb. Ulubiona marka Polaków idzie na rekord

To będzie naprawdę bardzo owocny rok dla Toyoty. Po dziewięciu miesiącach br. ulubiona marka polskich kierowców sprzedała w Europie niemal 913 tys. samochodów - to stanowi 6 proc. wzrost rok do roku. Co jednak ciekawe, aż 75 proc. z nich stanowią auta wyposażone w hybrydowe układ napędowy. Które modele cieszą się największą popularnością?

Zdjęcie Toyota pobiła kolejny rekord sprzedaży. Ten rok przejdzie do historii! / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL