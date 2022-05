General Motors wróci do Europy. Jakie modele trafią na nasz rynek?

Producenci Gigantyczne inwestycje General Motors. Chcą zbudować milion elektrycznych aut

Dlaczego General Motors sprzedało Opla i odeszło z Europy?

Powód był prosty - normy emisji spalin oraz kary za emisję CO2. General Motors uznało, że im się nie kalkuluje pozostawanie na europejskim rynku, na który będą zmuszeni tworzyć nowe, zelektryfikowane układy napędowe. Oferowanie samochodów w Europie to także szukanie balansu między sprzedanymi autami spalinowymi i elektrycznymi, liczenie ile średnio emitują CO2 i płacenie Unii Europejskiej kar z tego tytułu (95 euro za każdy gram CO2 ponad limit 95 g/km od każdego sprzedanego samochodu).

Dlatego Amerykanie postanowili sprzedać Opla koncernowi PSA, który jako rodzimie europejski, z założenia projektuje układy napędowe dostosowane do tego rynku. Dla nich kolejna marka to kolejne "opakowanie" dla już opracowanej technologii, pozwalające na dotarcie z nią do większej liczby klientów.

General Motors wraca do Europy

Pięć lat temu General Motors rozstało się z Europą, ale teraz szefowa koncernu Mary Barra przyznaje, że planują powrót na Stary Kontynent. W wywiadzie dla The Detroit Free Press podkreśliła jednak, że nie chodzi o to, że nagle zaczęli żałować swojej poprzedniej decyzji. Po prostu zmieniły się uwarunkowania.

A mieniło się tyle, że General Motors, tak jak wszyscy inni liczący się gracze, mocno inwestuje w modele elektryczne. Planuje sprzedawać tylko takie samochody od 2035 roku. Zaś elektryków nie dotyczy problem emisji, który był powodem wcześniejszej decyzji.

Mary Barra nie sprecyzowała, kiedy dokładnie General Motors mogłoby wrócić do Europy, ani które marki pojawiłyby się na naszym kontynencie. Oczywistymi wyborami wydają się, dobrze u nas znane, Chevrolet (oferujący elektrycznego Bolta) oraz Cadillac (ze swoim nowym elektrycznym SUVem Lyriq). Buick ani nie ma elektryków, ani nie jest rozpoznawalny. O GMC przeciętny europejski kierowca też raczej nie słyszał, ale... GMC sprzedawać będzie elektrycznego Hummera, a to jest marka sama w sobie.

