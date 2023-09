Geely zamiast Izery? Nowy plan na polską fabrykę elektryków

ElectroMobility Poland rozważa uruchomienie w fabryce Izery montażu chińskich pojazdów spod znaku Geely. Czy oznacza to, że polski zakład zdegradowany zostanie do roli montowni chińskich aut, a Polska stanie się europejskim koniem trojańskim otwierającym Chińczykom drogę do bogatych rynków Unii Europejskiej?

Zdjęcie W fabryce Izery powstawać też będą auta marki Geely? / Informacja prasowa