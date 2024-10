Jeśli Europa nie podejmie zdecydowanych działań, istnieje realne ryzyko, że utraci swoją pozycję lidera w przemyśle motoryzacyjnym. Dostosowanie regulacji, większe inwestycje w badania i rozwój oraz wsparcie dla innowacyjnych technologii to klucz do tego, by Europa mogła pozostać w grze. To, co obecnie obserwujemy, to walka o przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a stawką są miliony miejsc pracy oraz konkurencyjność całej gospodarki

podsumowuje Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), członek zarządu CLEPA