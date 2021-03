Dwa nowe modele Mitsubishi to będą... samochody Renault

​Mitsubishi jednak nie wycofuje się z Europy. Poznaliśmy właśnie nowe plany japońskiej firmy.

Zdjęcie /Getty Images Producenci ​Dla Mitsubishi Europa nie jest ważnym rynkiem. "Zamrażają" operacje

Gdy w lipcu ubiegłego roku japoński koncern poinformował o "zamrożeniu" operacji w Europie, media były zgodne - japońska marka wycofa się ze sprzedaży samochodów na Starym Kontynencie. Okazuje się jednak, że planowany scenariusz nie będzie aż tak radykalny.

Europa dla Mitsubishi nie jest ważnym regionem - udział rynkowy marki wynosi zaledwie około 1 procenta. Co więcej, wciąż zaostrzane normy emisji spalin oznaczają, że dla Europy trzeba opracowywać specjalne wersje silnikowe, które nie są sprzedawane na innych kontynentach, ze względu na wysoką cenę. Produkowanie wyspecjalizowanych wersji na rynki Starego Kontynentu jest opłacalne tylko dla marek o wysokiej sprzedaży.



Zrozumiał to np. General Motors, który już kilka lat temu wycofał się z Europy, sprzedając swoje marki o wysokim wolumenie sprzedaży, czyli Opla i bliźniaczego Vauxhalla, francuskiemu koncernu PSA.



Mitsubishi, które znajduje się w sojuszu z Renault i Nissanem, znalazło inne wyjście z tej patowej sytuacji. Nie wycofa się całkowicie z Europy, stan "zamrożenia" zostanie natomiast utrzymany. Nie oznacza to jednak, że w salonach Mitusbishi nie pojawią się nowe modele. Pojawią się, ale będą to samochody Renault z nieco zmienioną stylizacją i logiem Mitsubishi.



Japończycy właśnie oficjalnie ogłosili, że począwszy od 2023 roku w swoich salonach będą sprzedawali dwa "siostrzane modele", produkowane w fabrykach Renault, na francuskich płytach podłogowych. Będą one oferowane obok jedynego względnie nowego osobowego modelu Mitsubishi dostępnego w Europie, czyli Eclipse Cross PHEV.



Mitsubishi nie wspomina o losie ASX-a, który na rynku jest od 2010 roku, sprzedawanego od 2012 roku Outlandera, oraz zaprezentowanego w 2013 roku miejskiego Space Stara, który już zdążył na kilka lat zniknąć z europejskiej oferty (a potem wrócić). Można więc się spodziewać, wycofania ze sprzedaży tych wiekowych już modeli.



Nie wiadomo jeszcze, jakie dwa modele Renault będą sprzedawane pod marką Mitsubishi, ani jakie japońskie nazwy otrzymają.

