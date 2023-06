Duży chiński producent samochodów wchodzi do Polski. To materiał na hit!

Spis treści: 01 Jakie samochody oferuje OMODA?

02 Za Omodą przyjedzie JAECOO

03 Kiedy OMODA i JAECOO zadebiutują w Polsce?

04 Ile będą kosztować samochody marki OMODA i JAECOO?

O marce OMODA po raz pierwszy pisaliśmy w kwietniu. Już wówczas było jasne, że to brand, za którym stoi duży gracz, poważnie traktujący kwestię zaistnienia w Europie. Chery International, właściciel marki, sprzedał w zeszłym roku przeszło 1,2 miliona samochodów, w tym ponad 450 tysięcy poza terytorium Chin. Według planów, OMODA, jako osobna, nowa marka w portfolio koncernu, do 2030 roku chce sprzedać 1,4 miliona samochodów. Spalinowych i elektrycznych. I to nie tylko w Chinach, ale i poza nimi, bo zdążyła już zaistnieć w Meksyku i w Afryce, a teraz ostro bierze się za Europę.

Reklama

Jakie samochody oferuje OMODA?

Pierwszym zaprezentowanym autem, na przetarcie szlaków, był model OMODA 5.

Zdjęcie OMODA 5 / materiały prasowe

To crossover wielkości Kii Niro czy Mazdy CX-30. Auto ma 4,4 metra długości, jest szerokie na 1,8 metra i wysokie na prawie 1,6 metra. Rozstaw osi to 2,63 m. W Polsce zadebiutuje w wersji z silnikiem 1.6 TGDI o mocy 197 KM. Napęd ma trafiać na przednie koła za pośrednictwem przekładni automatycznej. Pod odważnie stylizowaną karoserią znajduje się nowocześnie wyposażone wnętrze. Pierwsze recenzje tego modelu z rynków, na których już zadebiutował, zapowiadają, że to może być bardzo ciekawa propozycja w świecie niewielkich crossoverów. Na pełną specyfikację musimy jeszcze poczekać. Póki co producentów akcentuje, że OMODA 5 zdobyła 5 gwiazdek w testach EuroNCAP i będzie sprzedawana z pięcioletnią gwarancją, co ma potwierdzać przekonanie konstruktorów o jakości produktu.

Po Omodzie 5 na rynek ma wjechać OMODA 5 EV.

Zdjęcie OMODA 5EV / materiały prasowe

Modele te nie będą jednak różniły się wyłącznie źródłem napędu. 5 EV, choć zachowuje te same wymiary co spalinowe 5, powstało na innej platformie, przeprojektowano je również również pod kątem stylizacji i aerodynamiki. Niestety, na ten moment producent nie podaje żadnych detali dotyczących parametrów układu napędowego wykorzystanego w tym modelu.



Za Omodą przyjedzie JAECOO

Po debiucie w segmencie modeli popularnych, Chery International planuje uszczknąć tortu rynku premium. Zaproponuje dwa modele marki-córki Omody - JAECOO. Póki co zestaw informacji na ich temat jest mocno ograniczony. Wiemy, że będzie to większy od Omody 5 model J7 i większy od J7 model J9.



Zdjęcie JAECOO J7 / materiały prasowe

Zdjęcie JAECOO J9 / materiały prasowe

Kiedy OMODA i JAECOO zadebiutują w Polsce?

Przedstawiciele koncernu odpowiedzialni za wprowadzenie marki na nasz kontynent zakładają, że najpierw, jeszcze w trzecim kwartale tego roku, pojawi się u nas spalinowa OMODA 5. W czwartym kwartale lub na początku przyszłego roku dołączy do niej wersja elektryczna. Krótko po niej zadebiutuje JAECOO J7, a w drugim kwartale 2024 - model J9.

Aktualnie firma pracuje nad stworzeniem oficjalnego oddziału w Polsce i buduje sieć dealerską. To pewna różnica w stosunku do innych producentów z Chin, którzy z reguły bardzo ostrożnie wchodzą na rynek za pośrednictwem lokalnych partnerów.



Ile będą kosztować samochody marki OMODA i JAECOO?

Na to pytanie dziś odpowiedzieć nie sposób. Jak udało nam się ustalić, w pierwszej fazie firma skoncentruje się na klientach biznesowych. Rozważane są wypożyczalnie samochodów, czy firmy zajmujące się carsharingiem, dzięki którym kierowcy mieliby możliwość poznać nowe samochody zanim w ogóle wezmą pod uwagę możliwość zakupu. Pierwsze ceny dla klientów indywidualnych powinny zostać opublikowane pod koniec tego roku.

***