Na trasie Siestrzechowice-Biała Nyska w ubiegłym roku w trakcie powodzi uszkodzeniu uległ most. Służby postawiły tam bariery ochronne. Niestety w ubiegłą sobotę 24-letnia kierująca Volkswagenem kompletnie zignorowała znak zakazu ruchu w obu kierunkach i z impetem przebiła się przez bariery oraz wjechała do koryta rzeki.

Funkcjonariusze apelują do kierowców o wzmożoną czujność i przestrzeganie oznakowania drogowego, zwłaszcza w rejonach o zmienionej organizacji ruchu. Każdy przypadek ignorowania znaków może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które mogą zagrażać zarówno kierowcom, jak i innym uczestnikom ruchu.

Komenda powiatowa wystosowała krótki apel do kierowców, aby nie jeździć na pamięć, tylko zachować czujność. Wiele osób, które codziennie pokonują tą samą trasę, z łatwością wpadają w rutynę. Monotonne pokonywanie kilometrów z domu do pracy, z pracy do domu może uśpić naszą uwagę i o wypadek nie trudno. O ile wydaje nam się, że możemy pokonywać każdy zakręt wręcz ze stuprocentową precyzją, to problemy mogą pojawić się, gdy dojdzie nawet do krótkotrwałej reorganizacji ruchu w pobliżu naszego miejsca zamieszkania.