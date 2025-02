Mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu należą do najwyższych, w dodatku w ich wypadku obowiązuje zasada recydywy, a więc jeśli popełnimy identyczne wykroczenie w ciągu dwóch lat, to kwota mandatu rośnie o 100 proc. Ustawodawca za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przewidział także aż 15 punktów karnych. Podstawowy mandat wynosi natomiast 1,5 tys. zł, a w ramach recydywy 3 tys. zł.

Piesi powinni zdawać sobie sprawę, że, owszem, mogą przechodzić przez jezdnię także tam, gdzie nie ma przejścia dla pieszych, jednak w takich wypadkach obowiązuje prosta zasada - jeśli przejście dla pieszych jest w odległości większej niż 100 m, to mogą przejść przez jezdnię (pod pewnymi warunkami - o nich za chwilę). Jeśli natomiast przejście dla pieszych znajduje się w odległości do 100 m, to są zobowiązani z niego skorzystać.