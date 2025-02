Czym jest Super Bowl?

Super Bowl to już od dawna nie tylko finał ligi NFL, ale także jedno z najważniejszych wydarzeń popkulturowych w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Co roku przyciąga ono przed ekrany znaczącą część amerykańskiego społeczeństwa – według amerykańskiej stacji CBS Super Bowl w 2024 roku oglądało ponad 123 mln widzów w USA (dla porównania populacja USA wynosi ok. 335 mln). To ponad 1/3 wszystkich Amerykanów!

Oczywiście popularność wydarzenia przekłada się na świat biznesu. Każda licząca się marka stara się, by jej spot został wyemitowany w czasie pasma reklamowego w przerwie Superbowl. W tym roku wyemitowanie 30-sekundowego spotu miało kosztować aż 8 mln dolarów. Jak wylicza Forbes, to aż o 1 mln dolarów więcej niż przed rokiem.

Superbowl ze względu na swoją popularność przyciąga na stadiony także gwiazdy sportu, kultury czy polityki. W czasie tegorocznego wydarzenia na trybunach pojawili się m.in. raper Jay-Z, wokalistka Taylor Swift, a także aktorzy – m.in. Bradley Cooper czy Anne Hathaway. Mało tego, na meczu, jako pierwszy w historii urzędujący prezydent USA, zjawił się również Donald Trump.

Kto wystąpił na Super Bowl Halftime Show 2025?

O ile Super Bowl jest najważniejszym sportowym wydarzeniem dla Amerykanów, to jednym z najistotniejszych wydarzeń muzycznych jest Halftime Show. To kilkunastominutowy występ muzyczny w trakcie przerwy w meczu. Występ jest uznawany za jedno z najważniejszych wydarzeń w karierze każdego artysty lub jej uhonorowanie. W ostatnich latach gwiazdami Halftime Show byli m.in. Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg oraz Mary J. Blige (2022), a także The Weeknd (2021). W przeszłości na stadionach w czasie przerwy finału NFL występowali również Coldplay, Bruno Mars, Prince, Paul McCartney czy U2.

Nie każdy wie, że wielu artystów występujących w czasie tego mini koncertu umieszczało akcenty motoryzacyjne. Samochody były ważnym akcentem dekoracyjnym w czasie Halftime Show w 2022 roku, kiedy na scenie pojawili się m.in. Dr. Dre, Snoop Dogg i Eminem. W 2021 roku natomiast The Weeknd zaczął swój występ właśnie siedząc w samochodzie. Podobny punkt wyjścia obrała tegoroczna gwiazda Halftime Show, Kendrick Lamar. W odróżnieniu od swojego poprzednika, zaczął on występ nie na fotelu, a na masce auta.

Kendrick Lamar na Super Bowl Halftime Show 2025. Jakie auto?

Wszystko wskazuje na to, że główną motoryzacyjną rolę zagrał Buick GNX. Wybór auta nie jest przypadkowy. Jest to nawiązanie do najnowszego albumu rapera o takiej samej nazwie - "GNX". Co więcej samochód ma sentyment do auta, ponieważ, kiedy raper się urodził, jego ojciec przywiózł go ze szpitala do domu Buickiem Regalem - na nim właśnie bazował GNX.

Buick GNX został zaprezentowany w 1987 roku i wyprodukowany w liczbie 547 egzemplarzy. Samochód był wyposażony w zmodyfikowany przez McLarena silnik V6 generujący 276 KM i 488 Nm. Oprócz tego wprowadzono turbosprężarkę z ceramicznym wirnikiem, przeprogramowaną skrzynię biegów oraz poprawiono zawieszenie. Auto oferowało napęd na tył, rozpędzało się do 100 km/h w równo pięć sekund i mogło gnać z prędkością maksymalną wynoszącą 230 km/h. Utrzymane w czarnym kolorze nadwozie oraz charakterystyczny wygląd przodu sprawiły, że do Buicka GNX przylgnęło miano "samochodu Dartha Vadera".

Buick GNX został stworzony w liczbie 547 egzemplarzy. Rodrigo Vaz/FilmMagic Getty Images

Kto wygrał Super Bowl 2025?

Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, w tegorocznym finale ligi NFL mieliśmy powtórkę z zeszłego roku. O zwycięstwo walczyły drużyny Philadelphia Eagles oraz obrońcy tytułu Kansas City Chiefs. Faworytami rozrywek byli zeszłoroczni zwycięzcy. W przypadku wygranej również w tym roku drużyna z Kansas City zapisałaby się w historii jako pierwsza w historii Superbowl, która wygrałaby trzy razy z rzędu. To jednak się nie udało. Orły z Filadelfii pokonały Kansas City Chiefs 40 do 22.

